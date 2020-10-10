شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للصحة النفسية.. النوم الجيد ليلاً يساعد على التخلص من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان " الاستثمار في الصحة العقلية" ، لذا من المهم الاعتراف بأن النوم السليم مهم لإبعاد التوتر والقلق والاكتئاب عن حياتك.

إذا كنت تعاني من أي اضطراب عقلي وفقا لتقرير موقع " Thehealthsite"، فقد يؤثر ذلك على مزاجك وسلوكك، والهدف من هذا اليوم هو خلق الوعي بقضايا الصحة النفسية حول العالم وحشد الجهود لدعم الصحة النفسية.

مع تأثيرالوباء على الحياة الطبيعية كما نعرفها ، يجد الكثير من الناس صعوبة متزايدة في "التوقف" والتركيز على الصحة الجيدة ، بما في ذلك الصحة العقلية. يعد اليوم العالمي للصحة العقلية تذكيرًا ممتازًا لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على نمط حياة صحي على الرغم من الإجهاد الناجم عن فقدان الوظائف والدخل والأمن بسبب الوباء. يعد النوم أحد ضحايا الوباء الحالي ، وهو أمر مهم جدًا للصحة العقلية.

كيف يحسن النوم من صحتك العقلية

يحسن النوم الجيد ليلاً وظائفك العصبية الإدراكية مثل الحكم والذاكرة والقدرة على التركيز والابتكار، وكل هذا يحسن التوازن بين عملك وحياتك، ويبقي عقلك منتعشًا، ويحسن ثقتك بنفسك ويؤدي في النهاية إلى نمط حياة خالٍ من التوتر والاكتئاب، لذا، فإن الخطوة الأولى لامتلاك عقل سليم هي راحة الجسم والعقل.

على الصعيد العالمي ، أثبتت العديد من الدراسات أن الاكتئاب والضغط النفسي مرتبطان بدورة نوم غير مناسبة أو اضطراب في النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم.

اليوم ، في اليوم العالمي للصحة العقلية ، يشارك أطباء الصحة النفسية ، نصائح للنوم الجيد ليلاً، كما يسلطون الضوء على مختلف الأساليب الدوائية وغير الدوائية لعلاج الاضطرابات المرتبطة بالنوم ، والتي ستساعدك على الحصول على نوم جيد ليلاً.

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التعامل مع توقف التنفس أثناء النوم

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من اضطرابات النوم مثل الأرق أواضطرابات أقل شهرة مثل متلازمة تململ الساق وتوقف التنفس أثناء النوم، يجب عليك الاتصال بأخصائي النوم.

انقطاع النفس أثناء النوم هو حالة طبية تؤدي إلى توقفك عن التنفس لبضع ثوانٍ في الليل بسبب الإفراط في استرخاء عضلات الحلق، وتعيق هذه الحالة تدفق الهواء عبر مجرى الهواء العلوي ، مما يؤدي إلى تعطيل دورات نومك، ومع هذا الاضطراب ، تميل إلى الاستيقاظ متعبًا في الصباح حتى بعد نوم لمدة 8 ساعات.

خيارات علاج توقف التنفس

هناك العديد من العلاجات الدوائية وغير الدوائية التي يمكنك القيام بها للحصول على الراحة.، حيث يعد علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي (PAP) العلاج الدوائي الأكثر فاعلية لانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو يعمل عن طريق إنشاء "جبيرة هوائية" للمجرى الهوائي العلوي، مما يمنع الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء العلوي من الضيق والانهيار.

باستخدام الجهاز، يمكنك استنشاق كمية مناسبة من الهواء للحفاظ على فتح مجرى الهواء العلوي والرئتين ، مما يمنع توقف التنفس مما يؤدي إلى نوم صحي.

ولكن إذا كنت ترغب في اتخاذ الخيار غير الدوائي ، فيجب عليك إجراء بعض التغييرات الصحية في نمط الحياة مثل الحفاظ على وزن الجسم ، وتقليل الكحول والتدخين، وتجربة اليوجا والتمارين الأخرى بانتظام، يمكن أن تساعد في اتباع نظام نوم سليم

نصائح للتغلب على مشاكل النوم والتمتع بصحة نفسية جيدة

يشارك الأطباء النفسيين بعض النصائح التي ستساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل، للابتعاد عن أي نوع من الاضطرابات العقلية.