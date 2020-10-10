فوائد الحليب والفرق بين الحليب البودرة والسائل للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 10:43 صباحاً - تقع أغلب الأمهات في صراع عند إرضاع الطفل، وقد يتحول هذا الصراع إلى شعور بالندم عند بكائه لإحساسه بالجوع، وعادة ما يستمر هذا الشعور مع نمو الطفل وبلوغه عدة سنوات، هل أعطيه حليباً سائلاً وطازجاً، أم أعتمد على الحليب المجفف؟ ما الفرق بين الاثنين وأيهما أكثر فائدة؟

الدكتور أحمد عبدالعال من مستشفى برجيل يوضح للأمهات هذه التساؤلات بالكشف عن بعض المعلومات.

د. أحمد عبدالعال

فوائد الحليب

- يمثل أهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، الذي يقلل من فرص الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل والتسوس.

- يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، الذي يساهم في بناء العضلات.

- مصدر جيد للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين هـ، وفيتامين ك، وفيتامين ب، وفيتامين أ.

- ينصح الأطباء بتناول الحليب الطازج باردًا عند الإصابة بحموضة المعدة؛ لأنه يقلل من حدة الحرقان الذي يسببه ارتجاع عصارة الجهاز الهضمي.

- يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل على ضبط ضغط الدم، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

الفرق بين الحليب البودرة والسائل

1 - فوائد الحليب المجفف لا تختلف عن النوع السائل

حليب البودرة

ولكن عند إضافة كمية زائدة من المياه عند تحضير اللبن البودرة، سيتم تخفيفه أكثر من اللازم، فتقل قيمته الغذائية، لذلك يجب قراءة التعليمات المكتوبة على العبوة، والحرص على اتباعها على أكمل وجه.

2 - اختلاف في السعرات الحرارية

اختلاف في السعرات الحرارية

من ناحية التغذية اليومية، ليس هناك فرق كبير بين الحليب السائل أو الحليب المجفّف؛ حيث يصنع الحليب البودرة من النوع السائل، عن طريق تجفيفه من الماء الذي يحتوي عليه. ولكن توجد بعض الاختلافات البسيطة في محتوى الفيتامينات والكالسيوم والسعرات الحرارية.

3 - يحتوي على البروتين

البروتين

يحتوي الكوب الواحد من الحليب خالي الدسم الطازج أو المصنّع (البودرة) على 80 سعرة حرارية. ويحتوي كل منهما على 8 غرامات من البروتين، علماً بأن التوصية اليومية من البروتين هي 56 غراماً للرجل و46 غراماً للمرأة.

4 - احتياجات الكاليسيوم

يحتوي كوب الحليب من النوعين الطازج والمجفّف (البودرة) على ما بين 28 و30 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم.

5 - صحة الجهاز العصبي

فيتامينات ب، يحتوي الحليب الطازج على كمية أكثر قليلاً من فيتامين ب المركب مقارنة بالحليب المجفّف. تشمل مجموعة فيتامين ب المركب فيتامين ب5 وب12. تساهم هذه الفيتامينات في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويساعد على سلامة أغشية الخلايا. أما فيتامين ب12 فيدعم نقل الأكسجين.

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6 - b 12

يحتاج الجسم كميات ضئيلة من هذه الفيتامينات الهامة يومياً: 5 ملغ من فيتامين ب5، و 2.4 ميكروغرام من فيتامين ب12. يحتوي كوب الحليب الطازج على 0.9 ملغ من فيتامين ب5، و1.2 ميكروغرام من فيتامين ب12. أما كوب الحليب المجفّف فيحتوي على 0.8 ملغ من فيتامين ب5، و0.9 ميكروغرام من فيتامين ب12.

7 - أغشية الخلايا

خلايا الجسم

يوفر الحليب الطازج مقداراً أكثر قليلاً من الفسفور والسيلينيوم، ويلعب هذان المعدنان دوراً هاماً بالنسبة لوظائف الإنزيمات التي تدعم عملية التمثيل الغذائي.

يشارك السيلينيوم أيضاً في دعم وظائف الغدة الدرقية، بينما يساهم الفسفور في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا.

8 - معدن السيلينيوم

السيلينيوم

يحتوي كوب الحليب الطازج على 7.6 ميكروغرام من السيلينيوم، ويمثل ذلك 14 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من هذا المعدن، بينما يوفر كوب الحليب المجفّف 6.3 ميكروغرام من السيلينيوم.

9 - الفوسفور

أغذية غنية بالفوسفور

يحتوي كوب الحليب الطازج على 247 ملغ من الفوسفور، أو ما يعادل 35 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية منه، بينما يحتوي كوب الحليب المجفّف على 227 ملغ من المعدن.

10 - الفاكهة المجمدة

الفاكهة المجمدة

تبين الفروق والتشابهات أن استخدام الحليب المجفّف يشبه تناول الفاكهة المجمّدة؛ توجد فروق قليلة في القيمة الغذائية، بينما يتركز الفرق الأساسي في النكهة.