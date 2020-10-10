قصص للأطفال: طائر لا يطير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 10:43 صباحاً -

قصص للأطفال..قبل النوم عادة جميلة تواظب عليها غالبية الأمهات بحب واهتمام، ويسعد بها الأبناء فرحين بقربهم من والدتهم، وحتى يكبر قلبهم بالمعاني الجميلة، وقصة "طائر لا يطير" واحدة من القصص التي تشير إلى عالم الحيوانات وصفاتهم المميزة؛ مما يزيد من ثقافة الطفل

اعيش وسط الثلوج وحول الجزر والشطآن

: أنا حيوان عجيب، نوع من أنواع الطيور البحرية، أشبه الطائر ولا أطير، أقفز في الماء كسباح ماهر بعد أن أحول أجنحتي إلى زعانف.. ولكنني لست سمكة، جسمي انسيابي ناعم كالحرير، أمشي بسرعة الإنسان إذا استدعى الأمر، ولا يوجد لي أعداء ولا يخاف مني أي كائن يسير على الأرض

: أتميز بالتشابه في سُلُوكيَّاتي مع الإنسان، مثل سُلوك الحُب، والتَّفاهم، والتَّواصل، والحوار المُتَفاعل بيني وبين أصحابي ، وأشبه الإنسان أيضاً بِعشقي لِلَّعب والمَرح في صغري، وَعِندما اكبُر أتحمل المسؤوليَّة فأسعى لِتَكوين أُسرة صغيرة كالإنسان تماماً

: صدري أبيض ناصع البياض، وظهري أسود لامع، أعيش وسط الثلوج وحول الجزر والشطآن، سكني الماء وليس الأرض، فهل عرفتني أيها الصديق؟

أنا كائن اجتماعي

: أنا "طائر البطريق" أستخدم سرعتي -32 كيلو متراً في الساعة- في الماء لصيد طعامي، وللفرار من أعدائي؛ سمك القرش والحيتان الشرسة وعجل البحر، وفي البر لا أعداء لي

: أنا كائن اجتماعي، أمشي مثلك يا صديقي، أحب العيش وسط جماعات كبيرة في البحر أو على الأرض، حكت لي أمي؛ أننا نبني أعشاشنا من الحصى أو العشب الأخضر وبداخله نضع البيض

- تضع الأنثى في الغالب بيضة أو بيضتين على الأكثر-

الآباء يقومون ببناء العش

: وعِندما يُريد طائِر البَطريق تكوين أسرة صغيره، يقوم الآباء ببناء أعشاشها في الصُّخور الضَّخمة وداخل الأشجار الكبيرة في حجمها، فَتقُوم أُنثى البَطريق بِوَضع بيضَها، وَبَعد ذلك تُصبح هذه الأم بحاجة لِفترة زَمَنيَّة لاستعادة صِحتها

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حينها تذهب إلى مياه البحر والعيش بِها لِفترة زمنية لا تَقِل عن الشهرين

: وقبل ذهابها تقوم بِتَسليم هذا البيض لِلبَطريق الأَب الذي يَعمل على تدفئته إلى أن يفقس ، فَيَستمر بِرِعاية أطفاله وَحِمايتهم إلى أن تَستَطيع الأطفال الاعتماد على أنفسهم ، وذلك يَتِم خلال غياب والِدتهم عنهم مُدَّة الشَهرين،

: أنا حيوان فضولي أيضاً، وهذا يدفعني للتعرف على أشياء غير مألوفة؛ أذهب لمعسكرات المستكشفين، فيداعبونني ويراقبونني، مندهشين ومستغربين، ويلقون لي بالطعام، فأنا آكل الأسماك الصغيرة والجمبري وبرغوث البحر

لطائر البطريق..17 نوعا

:هل تعلم أن لطائر البحر 17 نوعاً؛ مختلفة في الأشكال والألوان والأحجام: البطريق ذو العين الصفراء، البطريق الإمبراطور، البطريق الملك، والبطريق أبو ذقن... نحن نعيش في جماعات هائلة، ولكن صوتنا عالٍ جداً، وإن تجمعنا نحدث ضوضاء مزعجة يسمعها الناس من مسافة بعيدة قبل أن يشاهدونا، ولكنهم بسهولة يستأنسون بنا، نحن مخلوقات ليست ذكية ولكنها عجيبة، مسلية وجذابة

:والآن اخبرني صديقي هل أمتعك حديثي؟ هل ازدادت معرفتك بي كطائر لا يطير؟ هل تنوي قص حكايتي من جديد ليتعرف عليّ أصدقاؤك؟