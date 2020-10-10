اكتشفي إصابتك بتكيس المبايض بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 10:43 صباحاً - أصبح الحديث عن تكيس المبايض كأحد اسباب تأخر الحمل خصوصا عند الزوجات الشابات، وكذلك فالنساء اللواتي سبق لهن الحمل يصبن بتكيس المبايض في مرحلة لاحقة من عمر خصوبتهن، ولذلك تقدم لك الدكتورة أميرة عباس، إختصاصية النساء الولادة طريقة اكتشاف إصابتك بتكيس المبايض بنفسك حيث تشير إلى الأتي. ما هو تكيس المبايض؟ متلازمة مرضية تؤثر على كل الجسم هي متلازمة مرضية تتضمن إصابة عدد من الأنظمة المختلفة في الجسم بما في ذلك الجهاز التناسلي.

فليس تكيس المبايض قاصراً على الحمل والولادة، ويحدث نتيجة لخلل في الهرمونات الأنثوية وزيادة في رمون الذكورة، ويؤثر على أجهزة أخرى في الجسم ومنها جهاز المناعة.

ولذلك يجب أن تخضع السيدة للعلاج منه وليس من أجل الحمل بل من أجل صحتها العامة. طريقة اكتشاف تكيس المبايض ذاتياً يمكن أن تكتشفه قبل موعد الدورة الشهرية بيومين هذه الطريقة يمكن أن تتبعها السيدة في حال اقترب موعد دورتها الشهرية العادية.

ففي العادة تنزل نقاط من الدم أو افرازات سميكة يتغير لونها تدريجياً حتى نزول دم الدورة، ولكن في حال وجود التكيس في المبايض يكون الأمر مختلفاً.

ولكن نزول أنسجة قبل موعد الدورة بيومين وتكون هذه الأنسجة دموية فيعني ذلك على إصابة السيدة بتكيس المبايض.

ويمكن أن يكون قلة دم الدورة الشهرية دليلاً على الاصابة بتكيس المبايض. أعراض تكيس المبايض زيادة شعر الجسم ارتفاع في نسبة هرمون الذكورة " هرمون التستوستيرون".

كما أن زيادة شعر الجسم من علامات تكيس المبايض.

البدانة والوزن الزائد مضاعفات خطيرة لتكيس المبايض زيادة الوزن الغير طبيعية من مضاعفات تكيس المبايض الإصابة بارتفاع شديد في شغط الدم.

ارتافع شديد في نسبة السكر في الدم.

البدانة وزيادة الوزن بصورة ملحوظة.

ظهور أورام في الرحم والثدي قد تصبح غير حميدة وتهدد صحة المرأة. علاج تكيس المبايض البردقوش ينظم هرمونات المرأة يمكن اللجوء إلى العلاج العشبي لتكيس المبايض حيث أن البردقوش يعمل على تنظيم الدورة الشهرية قبل موعدها أي أن تشربه السيدة قبل عدة أيام، ويعالج عسر الدورة الشهرية أيضاَ.

ويمكن العلاج الدوائي بعد إجراء التحاليل الهرمونية الخاصة خاصة إذا كانت السيدة لا ترغب في الحمل فيمكن أن تحصل على حبوب منع الحمل للعلاج من تكيس المبايض.

ويجب على السيدة أن تنقص وزنها حيث أن نقصان الوزن يؤدي إلى إنتظام الهرمونات.

الحصول على أدوية ضغط حاصة تخفض من نسبة هرمون الذكورة عند النساء.

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