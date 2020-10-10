سن إنقطاع الدورة الشهرية مع د.رشاد حداد

متوسط سن انقطاع الدورة الشهرية لدى السيدات حالياً يتراوح ما بين الـ45 واالـ53 عاماً، أي منتصف العمر، وهنا يذكرك د. رشاد حداد، استشاري جراحة وتجميل الحوض، أن توقف الدم لا يعني توقف الحياة، خاصة مع توافر تقنيات حديثة تساعد كل سيدة على تخطي هذه المرحلة بأقل الأضرار النفسية والجسدية، شاهدي الفيديو المرفق وتعرفي إلى أعراض سن انقطاع الدورة الشهرية، العلاج الهرموني وعلاجات الجفاف المهبلي.

نصائح في سن ما قبل انقطاع الدورة



يتحدث د. رشاد في البداية حول النصائح العامة التي يجب أن تتبعها السيدة قبل وصولها لمتوسط سن انقطاع الدورة الشهرية، مثل:

- تنظيم الهرمونات

- دعم الفيتامينات والكالسيوم لتفادي هشاشة العظام

- ضرورة دعم الحالة النفسية والتهيئة النفسية لهذه المرحلة

أكثر الأعراض شيوعاً



أما أكثر الأعراض شيوعاً والتي تخبرك باقتراب موعد انقطاع الدورة الشهرية:

- التعرق الليلي

- الشعور بالسخونة

- الجفاف المهبلي

وقد أسهب د. رشاد في الحدبث عن الجفاف المهبلي، إذ يحدث بسبب نقص إفراز هرمون الإستروجين من المبايض، ويتم علاجه باستخدام التقنيات الحديثة مثل الليزرالذي يعمل على تحفيز إفراز الكولاجين والأوعية الدموية في المهبل ما يعوّض عن نقص الهرمونات، وبالتالي تنشيط النسيج الداخلي للمهبل.

كذلك يتم علاج الجفاف المهبلي بواسطة الموجات فوق الصوتية والعلاج بالبلازما.

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العلاج الهرموني



يتم علاج أعراض انقطاع الدورة الشهرية بواسطة الهرمونات الطبيعية لفترة قصيرة ومحددة للتخفيف منها، إلا في حالات خاصة مثل:

1- وجود مشكلات بالرحم

2- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي

3- المعاناة من الكوليسترول والسكر

ينضم د.رشاد حداد إلى حملة إطلاق موقع الجميلة بحلته الجديدة حيث تُقدم المعلومات الأكيدة من الخبراء مباشرة، شاهدي الفيديو وترقبي المزيد: