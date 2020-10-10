شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو قصور القلب وعلامات التحذير لوجود خطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل القلب هو حالة صحية خطيرة، ولكن العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يحسن الأعراض، يلعب نمط الحياة الصحي دورًا حيويًا في العلاج ويساعد أيضًا في منع تطور قصور القلب في المقام الأول وتظل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يمكن أن يكون قصور القلب ، المعروف أحيانًا باسم قصور القلب الاحتقاني مستمرًا، أو يمكن أن يبدأ فجأة قد لا تكون أي علامة على قصور القلب في حد ذاتها مدعاة للقلق.

س: ما هي بعض الأسباب الشائعة للإصابة بقصور القلب؟

ج: فشل القلب هو حالة مزمنة تحدث عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية متطلبات التمثيل الغذائي للأنسجة في الجسم، يؤدي ضعف القلب إلى عدم كفاية إمداد الخلايا بالدم، مما يؤدي إلى التعب وضيق التنفس وأعراض أخرى لفشل القلب.

تشمل بعض الأسباب الشائعة لفشل القلب مرض السكري أو أمراض الصمامات أو أمراض القلب الخلقية أو ارتفاع ضغط الدم أو النوبة القلبية أو مرض الشريان التاجي أو التاريخ العائلي للمرض أو تضخم القلب أو إصابته بالعدوى.

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س: ما هي أكثر أعراض قصور القلب شيوعًا وفي أي مرحلة يجب استشارة الطبيب؟

ج: يجب على المريض استشارة الطبيب عندما يبدأ في الشعور بآلام الصدر المفاجئة والحادة وغير المتوقعة والتي تأتي مع ضيق في التنفس أو التعرق أو الغثيان أو الضعف. يجب على المرء أيضًا مراقبة إيقاع قلبه وأن يكون على دراية بضربات القلب السريعة بشكل غير طبيعي ، خاصةً إذا كنت يعاني من ضيق في التنفس لا يهدأ بالراحة الضعف المفاجئ أو عدم القدرة على تحريك ذراعيك أو ساقيك ، والصداع الشديد ونوبات الإغماء المفاجئ هي أيضًا علامات تحذير رئيسية.

س: كيف يمكن علاج قصور القلب عبر المراحل وما هي خيارات العلاج؟

ج: يتطور قصور القلب بمرور الوقت حيث يضعف عمل ضخ القلب ويحاول الجسم تعويض ذلك بآليات هرمونية وآليات أخرى.تصنف جمعية القلب في نيويورك هذا إلى 4 مراحل ويختلف العلاج في كل مرحلة، هذا لأنه بمجرد تقدم المريض إلى المرحلة التالية ، لا يمكن عكسه ، أي بمجرد تقدمه إلى المرحلة C ، لا يمكنه العودة إلى المرحلة B أو A. بينما في المراحل الأولى من قصور القلب ، يمكن لتغيير نمط الحياة جنبًا إلى جنب مع الأدوية المساعدة في إدارة الحالة ، في حالة قصور القلب المتقدم ، فإن خيارات العلاج مثل إجراء (جهاز مساعدة البطين الأيسر) أو زرع القلب مع العلاج ضرورية للمريض.يساعد جهاز المساعدة البطينية (LVAD) البطين الأيسر (غرفة الضخ الرئيسية في القلب) على ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم إنه خيار عملي وآمن لإدارة الحالة.

س: هل أجهزة المساعده خيار مربح أكثر لمرضى قصور القلب المتقدم مقارنة بزراعة القلب؟

ج: يعد جهاز المساعدة البطينية (LVAD) خيارًا أكثر أمانًا ويمكن الوصول إليه لمرضى قصور القلب المتقدم ، يمكن استخدام أجهزة مساعدة البطين الأيسر كجسور للزرع وكعلاج مقصود يتطلب جهاز مساعدة البطين الأيسر أيضًا استشارات أقل بعد العلاج مقارنةً بزراعة القلب.