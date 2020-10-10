كورونا حول العالم.. رقم قياسي جديد بإصابات التشيك و"صفر" وفيات بأستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.072.717 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 37 مليوناً و113ألفاً و717 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 27 مليوناً و 900 ألفاً و504مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

"صفر" وفيات بأستراليا

أعلنت أستراليا عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، السبت، لكن مدينة ملبورن التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في استراليا تواجه عزلاً عاماً مطولاً حيث ما زال عدد الإصابات الجديدة يتجاوز العدد المستهدف لإعادة الفتح.

وسجلت ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا 14 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك متوسط الإصابات خلال أسبوعين إلى 9.5 وهو ما يزيد مرتين عن العدد المستهدف لتخفيف القيود في عاصمتها ملبورن في غضون 8 أيام والذي يقل عن 5.

وقالت حكومة الولاية إنه فور تحقيق العدد المستهدف سترفع جميع القيود المفروضة على مغادرة المنازل بالإضافة إلى السماح بالتجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص وبعض الزيارات المنزلية وتناول الطعام في الهواء الطلق وإعادة فتح جميع المتاجر.

لكن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز بدد الآمال في تخفيف واسع النطاق.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكانا ثلاث حالات إصابة جديدة السبت، بينما سجلت ولاية كوينزلاند حالة واحدة جديدة.

وتجاوزت الحصيلة على الصعيد العام 27200 إصابة و897 حالة وفاة، وهو عدد يقل كثيراً من معظم الدول الغنية.





15 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجمعة، انخفاضاً من 21 إصابة في اليوم السابق.

Advertisements

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعاً من 15 قبل يوم.

وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.





5263 إصابة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، إنها سجلت 5263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و411 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 809751 إصابة و83507 وفيات.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.





التشيك تسجل 8618 إصابة

قالت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلي 8618 حالة، الجمعة، في أعلى رابع عدد قياسي على التوالي.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 109374 حالة في جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة.

وأعلنت الحكومة إجراءات أكثر صرامة للتصدي للجائحة الأسبوع الماضي مع محاولتها تفادي فرض عزل عام.

وأمرت الحكومة بإغلاق المنشآت الرياضية بما في ذلك حمامات السباحة وأندية اللياقة وكل المنابر الثقافية لمدة أسبوعين ابتداء من الإثنين، وسيتعين على المطاعم الإغلاق بحلول الثامنة مساء مع اقتصار طاقتها الاستيعابية على 4 أفراد لكل طاولة.



