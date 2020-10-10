شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحتاج طفلك لـ الكالسيوم وكيف تساعدينه فى الحصول عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم عنصر غذائي يبني عظام قوية ، كما أنه يساعد الجسم بعدة طرق أخرى، حيث إنه يحافظ على الأعصاب والعضلات، و يلعب دورًا في الحفاظ على صحة القلب، وينصح دائما بإعطاء الأطفال الكالسيوم، ولكن ما السر فى ذلك، هو ما يوضحه موقع kidshealth

لماذا يحتاج الأطفال إلى الكالسيوم؟

لدينا فرصة واحدة فقط لبناء عظام قوية عندما نكون أطفالًا ومراهقين، حيث يبدأ الأطفال الذين يحصلون على كمية كافية من الكالسيوم حياتهم البالغة بأقوى عظام ممكنة، هذا يحميهم من فقدان العظام لاحقًا في الحياة.

يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من مرض يسمى الكساح . يخفف الكساح العظام ويسبب تقوس الساقين ، وتوقف النمو ، وأحيانًا التهاب العضلات أو ضعفها.

من أين يأتي الكالسيوم؟

يوجد الكالسيوم في بعض الأطعمة و تعتبر منتجات الألبان مثل هذه من بين أفضل المصادر الطبيعية للكالسيوم"حليب، زبادي، الجبن الصلب مثل الشيدر"، لا تؤثر نسبة الدهون في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى على محتواها من الكالسيوم - منزوع الدسم ، 1٪ ، 2٪ ، أو كله يحتوي على نفس كمية الكالسيوم. سيخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بنوع الحليب المناسب لطفلك.

بالطبع ، لا يستطيع بعض الأطفال تناول منتجات الألبان،و يجب أن يحصلوا على الكالسيوم من الأطعمة الأخرى ، مثل"البروكلي ، والكرنب ، واللفت ، والسلق ، والملفوف الصيني ، وغيرها من الخضر الورقية،اللوز وبذور السمسم،الفاصوليا البيضاء والفاصوليا الحمراء والحمص،البرتقال والتين والخوخ".

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ما هي كمية الكالسيوم التي يحتاجها طفلي؟

يقاس الكالسيوم بالملليغرام (ملغ). نحتاج كميات مختلفة في مراحل مختلفة من الحياة. من الأفضل أن يحصل الأطفال على معظم الكالسيوم من الطعام. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فقد يقترح مقدمو الرعاية الصحية مكملات الكالسيوم.

الأطفال حتى عمر سنتين

يحصل الأطفال على الكالسيوم من حليب الأم أو اللبن الصناعي:

يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى 200 مجم من الكالسيوم يوميًا .

يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 11 شهرًا إلى 260 مجم من الكالسيوم يوميًا .

الأنواع الوحيدة التي يجب أن يحصل عليها الأطفال هي حليب الأم أو اللبن الصناعي. لا تعطي حليب البقر أو أي نوع آخر من الحليب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

الاطفال والمراهقين

يحتاج الأطفال إلى مزيد من الكالسيوم مع تقدمهم في السن لدعم نمو عظامهم:

يحتاج الأطفال من عمر 1 إلى 3 سنوات إلى 700 مجم من الكالسيوم يوميًا (2-3 حصص) .

يحتاج الأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات إلى 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا (2-3 حصص) .

يحتاج الأطفال والمراهقون من سن 9 إلى 18 عامًا إلى 1300 مجم من الكالسيوم يوميًا (4 حصص) .

كيف يمكنني مساعدة طفلي في الحصول على ما يكفي من الكالسيوم؟

يحصل الأطفال على الكالسيوم من حليب الأم أو الحليب الاصطناعي، الأطفال الصغار والأطفال في سن المدرسة الذين يتناولون نظامًا غذائيًا صحيًا مع الكثير من منتجات الألبان يحصلون أيضًا على ما يكفي. ولكن قد يحتاج المراهقون والمراهقون إلى إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى نظامهم الغذائي.