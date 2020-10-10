شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لمنع نوبة القلق فى الأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه من الصعب الاختلاط بالناس الذين يعانون من مشاكل نفسية؟ علاوة على ذلك ، قد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يواجه هؤلاء الأشخاص نوبات القلق.غالبًا ما يصاب الناس بنوبات الهلع بسبب الزحام أو الضوضاء، وفي مثل هذه الحالة ، يبدأ الناس في التنفس بشدة ، والغثيان ، والتعرق بغزارة، وفي مثل هذه الحالة ، تزداد مسئولية هؤلاء الأشخاص الذين لديهم مثل هؤلاء المرضى من حولهم.

وعرض موقع "Onlymyhealth"، بعض النصائح للتغلب على نوبات القلق في الأماكن العامة .

احصل على المساعدة من العائلة والأصدقاء:

لا تتردد في المشاركة مع أصدقائك أو عائلتك متى شعرت بالتوتر أو ظهرت عليك علامات طفيفة على نوبة قلق، يجب عليك طلب المساعدة من أقاربك وأصدقائك دون الشعور بالقلق والخوف من تلك المواقف. هذا أيضًا لأن التحدث إلى شخص ما ومشاركة تجاربك معه يمكن أن يجعلك تشعر بالراحة.

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تجنب أسباب الهجوم وحافظ على هدوئك:

في كثير من الأحيان تعتقد أنك ستفعل هذا أو تذهب هنا! لذلك في مثل هذه المواقف، تجنب الأشياء التي تجعلك تشعر بالقلق، وتأكد من أنك تحمي نفسك من الإجهاد الزائد، فإذا كنت تواجه مشكلة مع الزحام، فابتعد عنه. إذا واجهت نوبات هلع عندما ترى شخصًا يتشاجر ، فابتعد عن مثل هذه المواقف. بشكل عام ، حاول تجنب أكبر قدر ممكن من التوتر.

العيش بين الكثير من الناس:

ابق في أكبر عدد ممكن من الناس وحاول كبح جماح نفسك بين الحشود، ستساعدك هذه الأشياء على محاربة نوبات القلق الصغير، و من خلال القيام بذلك ، سيصبح عقلك مرتاحًا تدريجيًا لتلك المواقف ، والتي لن تقلق بشأن نوبات الهلع في الأماكن العامة.

احصل على رأي الخبراء والأطباء:

أولًا وقبل كل شيء أنك إذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض، فاطلب رأي خبير أو طبيب، لا تضع الوقت في القلق بشأن نوبات القلق، يمكنك أيضًا التحدث إلى الأطباء النفسيين حول كيفية التعامل معها في مكان عام والحصول على اقتراحات.