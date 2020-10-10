واشنطن تقر علاجا يمزج اثنين من أجسام مضادة خضع لها ترمب

السبت 10 أكتوبر 2020

وقعت وزارة الصحة الأميركية الجمعة، اتفاقا مع شركة أسترازینیكا AstraZenica لتطوير وتوريد علاج وباء كورونا بالأجسام المضادة، ويمثل العلاج مزيجا بين اثنين من الأجسام المضادة، مماثلة للأدوية التي تم إعطاؤها للرئيس دونالد ترمب.



ومن المقرر أن توفر الوزارة نحو 486 مليون دولار للشركة، من أجل تجربتين بالمرحلة الثالثة في التجارب السريرية، وتوريد جرعات الدواء في الولايات المتحدة.

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وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، حيث تم إبلاغ المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بأكثر من 350 ألف حالة.

ويتجاوز الارتفاع اليومي الجديد الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة. وفي إيجاز صحفي، أقر رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان، بأنه حتى مع استمرار انتشار كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم، "لا توجد إجابات جديدة".

كما قال إنه على الرغم من أن المنظمة تريد أن تتجنب الدول عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات، إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفا واتخاذ العديد من الإجراءات.