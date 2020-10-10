القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/10/10 06:20 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/10/10 06:20 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية. ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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