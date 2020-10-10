شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو قلق الخريف وكيف نصاب به ولماذا يحدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلق الخريف هو زيادة في القلق والخوف والمشاعر السلبية الأخرى المتعلقة بتغير الفصول، مثل العديد من الأشياء الرائعة التي يجب تقديرها بشأن السقوط، هناك أيضًا الكثير من الأحداث التي تحدث عادةً من سبتمبر إلى ديسمبر والتي يمكن أن تحفز القلق ، لا سيما لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للقلق، وحسب ما ذكره موقع readersdigestهذه الظاهرة هي نتيجة التغيرات الجسدية التي تؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ والتغيرات البيئية التي تؤثر على الحياة اليومية.

كما تقول كيمبرلي أسنر سيلف، المستشارة المهنية المرخصة ومديرة البرنامج والأستاذ المساعد في استشارات الصحة العقلية السريرية في كلية العلوم الصحية في كلية تورو في نيو يورك، فمع انتقال الأرض من الصيف إلى الخريف، يقل ضوء النهار، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات كيميائية في الدماغ لدى بعض الناس، هناك بعض الأدلة على أنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أثناء الخريف، حيث تميل الأرض بعيدًا عن الشمس، تتأثر الحالة المزاجية لدينا.

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تؤدي قلة ضوء النهار إلى انخفاض مستويات السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين ، وهي الناقلات العصبية التي تتحكم في عواطفنا ، ومع انخفاض هذه الناقلات العصبية ، يستجيب الجسم عن طريق زيادة مستويات الكورتيزول ،" هرمون التوتر "الذي يتم إطلاقه في المواقف التي نشعر فيها بالتهديد. عندما يتم إفراز المزيد من الكورتيزول أكثر من اللازم ، يمكننا أن نشعر بالقلق ".

أن هذه التغيرات تؤدي إلى أعراض جسدية ، بما في ذلك اضطرابات في أنماط النوم ، وأعراض الاكتئاب ، وزيادة القلق، تُعرف هذه التغيرات والأعراض الجسدية معًا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). يصف هذا المصطلح التدهور الخطير في الحالة المزاجية الذي يمكن أن يحدث في أشهر الخريف والشتاء إن الكثير من الناس يتعرفون على اضطراب القلق الاجتماعي كسبب للاكتئاب، لكنهم قد لا يدركون أنه يشمل أيضًا أعراض القلق .