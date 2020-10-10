حمى الخنازير تهاجم كوريا الجنوبية.. وإعدام المئات

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أنها أعدمت مئات الخنازير في مزرعة تم تأكيد إصابتها بعدوى حمى الخنازير الأفريقية، في ثاني انتشار للمرض منذ أكتوبر 2019.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن السلطات في كوريا الجنوبية أنه "تم إعدام حوالي 1500 خنزير في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات حول المزرعة المصابة، عقب العثور الخميس على 3 خنازير نافقة في مزرعة في إقليم كانغ وون، حيث أظهرت نتائج الاختبارات أنها مصابة بالمرض القاتل".

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وأصدرت الحكومة "حظرا خاصا" على السفر والتنقل لمدة 48 ساعة في المرافق المتعلقة بالثروة الحيوانية في إقليمي كيونغ كي وكانغ وون اعتبارا من صباح الجمعة.

واجتاحت حمى الخنازير الأفريقية العام الماضي مزارع الخنازير في المناطق الشمالية التي تغطي إقليمي كيونغ كي وكانغ وون، مما دفع السلطات إلى إعدام حوالي 400 ألف خنزير في جميع أنحاء البلاد.

والمرض لا يصيب البشر، لكنه قاتل للخنازير، ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج له.