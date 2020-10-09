شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح طريقة بسيطة للحفاظ على سلامة العمود الفقري والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

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أوضح الدكتور أحمد الجشي أخصائي الأعصاب والعمود الفقري إحدى الطرق للحفاظ على سلامة العمود الفقري.

وقال “الجشي” عبر تغريدة له بحسابه الشخصي على موقع تويتر: “من الأمور البسيطة التي يمكن ممارستها للحفاظ على سلامة العمود الفقري هو وضع دعامة أسفل الظهر أثناء قيادة السيارة أو الجلوس لفترة طويلة أمام المكتب ويمكن أن تكون منشفة صغيرة تلف على شكل اسطواني”.

وأكد أخصائي الأعصاب والعمود الفقري أن الهدف من ذلك هو دعم تقوس الظهر وحمايته من الانزلاقات الغضروفية.