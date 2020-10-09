استشاري يوجه نصيحة مهمة لخفض الكوليسترول الضار بالدم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالدم . وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لاتتهاون في خفض الكولسترول الضار سواء بالحمية والرياضة أو الدواء أو بكليهما”. جدير بالذكر أن الكولسترول الضار يترسب على جدران الأوعية الدموية ويضيقها ويقلل من مرونتها ويؤدي الى انسدادها ونتيجة لذلك تحدث مشكلة في تدفق الدم، وعندما يحدث في الشرايين التي تغذي القلب، فإنه يزيد من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية.

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