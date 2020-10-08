احذري.. مشاكل الحمل تهدد بأمراض خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن باحثون أن النساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل أو مشاكل إنجابية أخرى أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ولادة جنين ميت والولادة المبكرة تضاعف من احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية أو قصور القلب.

وكذلك ترتبط المعاناة من تسمم الحمل، وهي حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بمقدار 4 أضعاف.

وحلل الباحثون من جامعة "برمنجهام" البريطانية نتائج 32 دراسة سابقة تابعت أكثر من مليون امرأة لمدة 10 سنوات في المتوسط.

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وكانت النساء المصابات بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب.

واقترح الباحثون أن النساء اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل يجب أن يخضعن للمراقبة لمشاكل القلب مع تقدمهن في العمر والنظر في العلاج باستخدام أدوية "الستاتين".

وقالت الدراسة: "من الدورة الشهرية الأولى إلى سن اليأس، يرتبط المظهر الجانبي الإنجابي للمرأة بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل".

وأشارت إلى أنه يجب على صانعي السياسات النظر في دمج عوامل الخطر الإنجابية كجزء من تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في الإرشادات السريرية.