5800 إصابة جديدة بكورونا في هولندا.. ورقم قياسي بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات أصدرتها السلطات الصحية الهولندية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفز بأكثر من 5800 حالة خلال 24 ساعة في زيادة قياسية جديدة.

وتشكل الزيادة الكبيرة ضغوطاً على السلطات لفرض قيود جديدة في البلد الذي يشهد واحداً من أعلى معدلات الإصابة بالمقارنة بعدد السكان في العالم.





كما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، وهي أول مرة تتجاوز فيها البلاد رقم 4 آلاف منذ منتصف أبريل/نيسان.

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وسجلت 22 حالة وفاة جديدة، بالمقارنة مع 31 الأربعاء، وهي أعداد أقل بكثير منها وقت ذروة تفشي الجائحة في مارس/آذار وأبريل/نيسان.





وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا يضربها الوباء وشهدت ثاني أعلى وفيات بسببه في القارة، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات 36083 منذ تفشي الوباء في فبراير/شباط، وفقا للبيانات الرسمية.