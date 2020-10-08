شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تقدم 10 أجسام مضادة خاصة بـ فيروس كورونا قد تساعد في اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Native Antigen Company البريطانية (التي أصبحت الآن جزءًا من قسم التشخيص السريري في LGC)، وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة في توريد الكواشف التي تتيح البحث في اللقاحات والتشخيصات للأمراض المعدية الناشئة والمستوطنة، عن إدخال 10 أجسام مضادة وحيدة النسيلة جديدة تتعرف على عدوى فيروس -CoV- 2.

تتعرف هذه الأجسام المضادة العشرة على حواتم مختلفة من البروتين السكري SARS-CoV-2 Spike، تسعة منها خاصة بـ SARS-CoV-2 ولا تتفاعل مع فيروسات كورونا البشرية الأخرى.



اجسام مضادة

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ويؤدى إدخال هذه الأجسام المضادة الجديدة إلى توسيع النطاق الحالي لشركة Native Antigen ويوفر للباحثين مصدرًا للكواشف عالية الجودة للبحث والتطوير في المختبر. التشخيصات والعلاجات واللقاحات لـ COVID-19.

تم رفع هذه الأجسام المضادة لـ -CoV-2 باستخدام بروتينات Spike الخاصة بالشركة كمواد مناعية، ويتم إنتاج هذه المستضدات في نظام التعبير عن الثدييات المملوكة للشركة، لضمان أن تكون الأجسام المضادة التي يتم رفعها ضدها محددة للغاية.



ووفقًا لتقرير موقع الشركة فى بيانها "thenativeantigencompany| تم فحص الأجسام المضادة ضد بروتينات الفيروسات التاجية الأخرى للشركة، وثبت أن ثلاثة من الأجسام المضادة خاصة بمجال ربط المستقبلات (RBD) لسبايك، المنطقة المسئولة عن الارتباط بمستقبل ACE2 الخلوي الخاص بفيروس كورونا، ما بعد بعلاجات محتملة ضد الفيروس.