شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للاعتناء بصحتك العقلية "لو لسة شغال من البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفشى وباء فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، اضطر الكثيرون لممارسة مهام أعمالهم من المنزل وحتى بعد تراجع قرارات الإغلاق ظل البعض يستكملون أعمالهم في المنزل، ولكن عزل النفس عن الزملاء والأصدقاء والعائلة أدى إلى اضطراب في روتيننا اليومي وأسلوب حياتنا ومشاعر القلق وزيادة التوتر جسديًا وعقليًا وماليًا، وهو ما يتطلب دعم نفسى لاستعادة الصحة العقلية.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك بعض الطرق الفعالة حول كيفية الحفاظ على صحتك العقلية تحت السيطرة أثناء العمل من المنزل.

طرق العناية بالصحة العقلية أثناء العمل من المنزل

ـ حافظ على جدول منتظم: حافظ على روتين وضع جدولًا محددًا ليومك، خصص مساحة معينة لالتزامات عملك وتأكد من خلوها من عوامل التشتيت، يجب عليك أيضًا تضمين فترات راحة دورية في جدولك الزمني للاستراحات الذهنية التي من شأنها أن تساعد في استعادة الطاقة.

ـ ضع حدود العمل: عندما تعمل من المنزل ، تأكد من تقييد ساعات عملك والحفاظ عليها متسقة قد تشعر أنك تستثمر أثناء تواجدك في المنزل ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون ذلك ضارًا برفاهيتك وقد تعاني من الإرهاق وبالتالي ، حدد حدودك واعرف مقدار ما يمكنك توسيعه من خلال وضع حدود صحية.

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ـ افصل نفسك عن العمل: حاول إعداد مكتب عملك في غرفة مختلفة عن تلك التي تقضي فيها وقت فراغك عادةً تأكد من أنك لا تعمل في غرفة نومك لمنع تكوين ارتباطات بالمسائل المتعلقة بالعمل ، ومنع الانفصال عندما تذهب إلى النوم، أي الابتعاد عن التزامات العمل بوعي بعد ساعات العمل والتأكد من عدم وجود أفكار نشطة متعلقة بالعمل.

ـ ابق على اتصال واستمر في الحديث: لا يعني التباعد الاجتماعي أنك تنأى بنفسك عاطفياً عن أحبائك أيضًا تأكد من إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية منتظمة مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، شارك تجاربك اليومية ووفر لهم قناة للتعبير عن أنفسهم قم بتقوية العلاقات القائمة على التواصل والشعور بالاتصال.

ـ الانخراط في الإلهاءات الإيجابية: أعد اكتشاف اهتمامك بالهوايات أو الأنشطة اللامنهجية التي يمكن أن تكون مصدر إلهاء إيجابي عن العمل أنشطة مثل ممارسة الألعاب الخارجية أو ممارسة الرياضة البدنية أو الطهي أو التأمل الذهني أو الرسم أو قضاء الوقت مع عائلتك أو الحيوانات الأليفة.