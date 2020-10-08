شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح فيروس كورونا الصينى يثبت أمانه بالمراحل المبكرة من التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون إن لقاحًا تجريبيًا صينيًا لفيروس كورونا يطوره معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، ثبت أنه آمن في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وأضاف الباحثون، أنه في تجربة المرحلة الأولى لـ 191 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا، لم يُظهر التطعيم بالحقنة التجريبية للمجموعة أي ردود فعل سلبية شديدة.

كانت التفاعلات الضارة الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المشاركون في التجربة هي الألم الخفيف والإرهاق والاحمرار الطفيف والحكة والتورم في موقع الحقن.وقال الموقع إن "جميع البيانات التي تم الحصول عليها في هذه التجربة تدعم سلامة ومناعة هذا اللقاح المعطل، وهي مشجعة فيما يتعلق بإجراء مزيد من الدراسات حول فعاليته في المستقبل".

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قامت الصين بتلقيح مئات الآلاف من العمال الأساسيين والمجموعات الأخرى التي تعتبر معرضة لخطر كبير بلقاحات أخرى، حتى مع عدم اكتمال التجارب السريرية بالكامل، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة بين الخبراء، حيث يوجد في الصين 4 لقاحات تجريبية على الأقل في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وكان قد أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن لقاحا قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام2020، حيث جاءت تعليقات رئيس منظمة الصحة العالمية حتى في الوقت الذي يتسابق فيه صانعو الأدوية والعلماء في جميع أنحاء العالم مع الزمن لتطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا COVID-19

"وأضاف، سنحتاج إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه بحلول نهاية هذا العام قد يكون لدينا لقاح" مضيفا إن هناك 9 لقاحات تجريبية لفيروس كورونا COVID-19 في مراحل مختلفة من الاختبارات السريرية هي جزء من مبادرة لقاح كوفاكس COVAX العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى توزيع ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021، وقد انضم ما مجموعه 172 دولة إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية COVAX ، ومع ذلك، رفضت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، الانضمام إلى المبادرة الخاصة باللقاحات" كوفاكس".