شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..ما هو مقياس التأكسج وفوائده لمرضى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقياس التأكسج هو جهاز يساعد على قراءة مستويات الأكسجين في الدم، تعد مستويات الأكسجين المنخفضة من المضاعفات الشائعة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ويشعر الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حالية بقلق بالغ بشأن الإصابة بالفيروس، وكيف يمكن أن يؤثر على صحتهم، تم الإبلاغ عن مضاعفات مثل مشاكل القلب وضيق التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين في العديد من مرضى COVID-19 ، مما دفع الناس إلى التفكير فيما إذا كان ينبغي عليهم أيضًا اختيار مقياس التأكسج للتحقق من مستويات الأكسجين في المنزل.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تقدم السطور التالية كل المعلومات عن ما هو مقياس التأكسج وهل يمكن استخدامه في المنزل من عدمه.

س: ما هو مقياس التأكسج؟

ج: مقياس التأكسج النبضي هو جهاز غير جراحي يقدر كمية الأكسجين في الدم يرسل ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى الشعيرات الدموية في إصبعك أو إصبع قدمك أو شحمة الأذن ثم يقيس مقدار الضوء الذي ينعكس على الغازات تظهر القراءات النسبة المئوية للدم المشبع، والمعروفة بمستوى SpO2.

س: ما مدى دقة مقياس التأكسج النبضي؟

يحتوي مقياس التأكسج النبضي على نافذة خطأ بنسبة 2 % مما يعني أن مستويات الأكسجين في الدم يمكن أن تكون 2 % أعلى أو أقل من القراءات التي يظهرها مقياس التأكسج.

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س: ما هي العوامل الخارجية التي تؤثر على قراءة مقياس الأكسجة؟

يمكن أن تتأثر قراءة مقياس الأكسجة النبضي بعوامل مثل طلاء الأظافر الداكن على الأظافر أو أصابع القدم ، أو ظروف الطقس شديدة البرودة قد يقوم الأطباء بإزالة أي طلاء أظافر داكن قبل استخدام الجهاز.

س: ما هو مستويات الأكسجين الطبيعية في الجسم؟

ج: عادي: تتراوح القراءة العادية لمقايس التأكسج بين 95 إلى 100 في المائة.

أقل من المعتاد: تعتبر القراءة التي تقل عن 95 % أقل من المعدل الطبيعي يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كانت القراءة منخفضة باستمرار.

فوق الطبيعي: إذا كان تنفسك بدون مساعدة ، فمن المستحيل تقريبًا أن تكون مستويات الأكسجين لديك أعلى من المعتاد.