شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اعتلال الشبكية السكرى وكيف تحمى نفسك منه؟ "الصحة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت وزارة الصحة والسكان الضوء على "اعتلال الشبكية السكري" من خلال نشرها انفوجراف عبر حسابها الرسمي على "تويتر" للتعرف على اعتلال الشبكية السكري وكيفية الوقاية منه.

وقالت وزارة الصحة والسكان في الانفوجراف إن اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكر التي تصيب العين وتتسبب في ضعف الرؤية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالكشف والمتابعة المستمرة مع طبيب متخصص للحفاظ على صحة عينيك.



وزارة الصحة عبر تويتر

وفي وقت سابق، سلطت وزارة الصحة الضوء على أنواع مرض السكر في انفوجراف، وحثت المواطنين على الاطمئنان على صحتهم من خلال زيارة العيادات المتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا.

وأوضحت وزارة الصحة في الانفوجراف الذي نشرته عبر حسابها على تويتر أن سكر النوع الأول، يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين فيتوقف تماما عن الإفراز ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالأنسولين، وهذا النوع من السكر مرض مناعي ويأتي بدون أي مقدمات، كما أنه يصيب الأطفال والشباب في الغالب.

Advertisements

أما سكر النوع الثاني فينتج إما بسبب نقص في إفراج الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للأنسولين من قبل الجسم، وعادة ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي.

وكانت وزارة الصحة والسكان حددت 4 نصائح مهمة إلى مرضى السكر من خلال انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مشددة على أهمية السيطرة على جلوكوز الدم وضغط الدم، إضافة إلى الحرص على إجراء فحوصات منتظمة والاستماع إلى المشورة الطبية والالتزام بأخذ الدواء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا، قائلة :"يمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر".