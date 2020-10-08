شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عنتيل الجيزة.. الإيدز والزهرى وضعف الخصوبة أمراض تنتقل من العلاقة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تم القبض على عنتيل الجيزة، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، دون علمهن، حتى تم كشف أمره، بعد أن تسربت مقاطع مخلة للمتهم، تعرف على أضرار ومخاطر العلاقات الجنسية المتعددة والأمراض التي يمكن ان تصيب الرجل والمرأة..

حذر الدكتور كمال شعير أستاذ طب وجراحة الذكورة والتناسلية بطب قصر العينى، من تعدد العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والذى يعتبر أحد الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجنسية المعدية التى تنتقل بين الطرفين، وقد تؤدى إلى عدوى الزوجة، والتي تنعكس أيضا على إنجاب الأطفال، إن كان هناك إنجاب حتى أنها ممكن أن تؤدى إلى العقم.

وقال في تصريح خاص لــ" الخليج 365"، إن تعدد العلاقات الجنسية يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تؤدى إلى الوفاة، والإعاقة، وأشهرها الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة وهو "الإيدز"، والذى ينتشر بين البالغين والأطفال، وحديثى الولادة ، نتيجة انتقاله من الأم إلى الجنين، ويأتي بعدها أيضا الأمراض الأخرى مثل التهاب الكبد الوبائى، والذى ينتقل عن طريق الجنس، موضحا أن هذه هي الأمراض الشهيرة التي تنتشر على شكل وبائيات مثل وباء "الايدز" في افريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وحتى الآن لا يوجد علاج ناجح له.

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وأضاف، ثم تأتى مجموعة أخرى من الأمراض، وقد تكون أقل خطورة، ولكنها تضر بخصوبة الرجل وتؤدى إلى القضاء عليها، أو تقليل قوة الخصوبة في الرجل والمرأة، مشيرا الى أن تعدد العلاقات الجنسية يؤدى إلى حدوث التهابات صديدية بكتيرية، وعلى رأسها الإصابة بمرض السيلان، والالتهاب الفيروسى الذى يسمى هيمومان بابلوما فيروس، والذى يؤدى الى الإصابة بسرطان عنق الرحم في السيدات عند انتقاله من الرجال عبر العلاقات الجنسية، ذلك بالإضافة الى الالتهابات المزمنة في حوض المرأة ممثلة في الأنابيب، والتي تؤدى الى حدوث خراج بالبطن، وانسداد في أنابيب فالوب.

وقال ، أما تأثيره على الرجال فيؤدى إلى حدوث انسداد في الحبل المنوى، وخراج والتهابات مزمنة في غدة البروستاتا، والحويصلات المنوية، وذلك بالإضافة إلى انتشارها في أعضاء أخرى قد تمتد الى الكبد، والمفاصل، حيث تسبب التهاب مزمن في الركبتين، نتيجة الإصابة بميكروب السيلان، والذي يعمل على افراز مواد تؤدى إلى انتشار الالتهابات في المفاصل والعضلات، ولا ننسى أن مرض الزهرى " السفلس "، قد يؤدى الى الإصابة بالجنون، واصابة المخ والجهاز العصبى.

وأوضح، أن مجموعة من الفيروسات التى تنتشر نتيجة تعدد العلاقات، وتؤدى إلى حدوث تغيرات كيميائية في تركيب الحمض النووي للرجال والنساء معا، مما يؤدى الى تشوهات في الأجنة، وأحد مسببات الإجهاض المتكرر.