شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليار شخص يعانون من العمى وضعف الإبصار بالعالم.. فى يوم الرؤية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل العمى وضعف البصر مشكلة صحية عامة رئيسية تؤثر على 2.2 مليار شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني مليار شخص من ضعف البصر الذي يمكن الوقاية منه أو واحد لم تتم معالجته بعد، يهدف اليوم العالمي للإبصار ، الذي يقام في الثاني من شهر أكتوبر من كل عام ، إلى خلق الوعي بالعمى وضعف البصر هذا العام ، موضوع اليوم العالمي للإبصار هو "الأمل في الأفق" ، مع التأكيد على أن كل شخص في كل مكان لديه إمكانية الرؤية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ، يكشف خبراء صحه العين عن الأسباب الرئيسية للعمى وعلامات التحذير من مشكلة الرؤية المحتملة ، والتدابير التي يمكن للأشخاص اتخاذها للحفاظ على أعينهم بصحة جيدة خلال جائحة الفيروس التاجي.

س: ما هي الأسباب الرئيسية للعمى وضعف البصر ؟

ج: يعتبر إعتام عدسة العين والأخطاء الانكسارية غير المصححة من الأسباب الرئيسية لضعف البصر المعتدل إلى الشديد. تظهر أسباب أخرى مثل اعتلال الشبكية السكري، والزرق.

س: هل هناك أي إشارات حمراء لمشكلة في الرؤية يجب البحث عنها؟

ج: يجب عدم تجاهل أي عرض حديث مرتبط بالعينين والرؤية مثل تشوش الرؤية، ورؤية الهالات الملونة ، والتغييرات المتكررة في النظارات ، والاحمرار ، والنفور من الضوء ، وفي حالة الأطفال ، قد يكون الصداع المتكرر ، وتحديق العينين أثناء القراءة ومشاهدة التلفزيون ، وانخفاض الاهتمام بالفصول الدراسية علامات على مشاكل بصرية وتحتاج إلى اهتمام عاجل.

س: ماذا يمكن أن يفعل الإنسان لحماية البصر والوقاية من العمى؟

ج: تعتبر الفحوصات الدورية الشاملة للعين فعالة جدًا في التحديد المبكر للحالات المسببة للعمى مثل الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري أيضًا ، يُنصح بالتشاور في الوقت المناسب بشأن المشكلات الشائعة مثل عدم وضوح الرؤية عن بعد أو الصعوبة التدريجية في القراءة أو الاقتراب، يمكن أن تحل العلاجات البسيطة نسبيًا على شكل نظارات أو جراحة الساد دون الكثير من المتاعب

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س: ما هي الإجراءات الاحترازية التي يجب على الناس اتخاذها للحفاظ على صحة العين وسط أزمة فيروس كورونا الجديد ؟

ج: اتبع جميع إجراءات النظافة الشخصية أهمها تجنب لمس أو فرك العينين بشكل متكرر.

حاول الحفاظ على نمط حياة نشط قدر الإمكان.

قلل من الزيارات غير الضرورية إلى المستشفى واستخدم التكنولوجيا مثل التطبيب عن بعد لإدارة الخدمات الطبية الأساسية.

فحص المرضى قبل دخول مرافق المستشفى عن طريق أجهزة المسح الحراري واستبيانات المخاطر.

يجب على جميع موظفي الرعاية الصحية استخدام معدات الحماية اللازمة واعتماد ممارسات السلامة للحفاظ على العقم.