صحة ورشاقة

الهند ترفض اقتراحًا باختبار اللقاح الروسى لكورونا فى دراسة صحية كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت هيئة تنظيم الأدوية في الهند عن الموافقة على إجراء دراسة كبيرة فى البلاد لتقييم لقاح Sputnik-V COVID-19 الروسى، وطلبت منه اختبار اللقاح أولاً فى تجربة أصغر، وأشارت التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء من المنظمة المركزية لمراقبة الأدوية المعيارية (CDSCO) إلى أن بيانات السلامة من دراسات المرحلة المبكرة التى يتم إجراؤها فى الخارج صغيرة، مع عدم توفر مدخلات للمشاركين الهنود.

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ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تأتى خطوة الهند بمثابة انتكاسة لخطة روسيا لطرح اللقاح حتى قبل أن تظهر التجارب الكاملة مدى نجاحه، مع تراجع جهودها للفوز بالموافقة على اللقاح فى الدولة التى تقود العالم فى متوسط ​​عدد الإصابات الجديدة.

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من المتوقع أن تتفوق الهند على الولايات المتحدة خلال الأسابيع العديدة المقبلة باعتبارها الدولة التى بها أكبر عدد من الحالات فى العالم.

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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي  (RDIF)، الذي يقوم بتسويق Sputnik V عن شراكة لإجراء التجارب السريرية وتوزيع اللقاح في الهند، حيث كانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس الجديد ، وقد فعلت ذلك قبل اكتمال التجارب على نطاق واسع، ما أثار مخاوف العلماء والأطباء بشأن سلامة وفعالية اللقاح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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