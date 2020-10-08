شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف ولادة جنين ميت كل 16 ثانية حول العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة للأمم المتحدة ولادة جنين ميت كل 16 ثانية فى مكان ما من العالم، بما يعادل نحو مليونى حالة كل عام.
وألقت الدراسة الضوء على أن الأمهات الحوامل اللاتي يعشن في بلد فقير أو ينتمين إلى أقلية أو لديهن القليل من التعليم يواجهن مخاطر أعلى بكثير لولادة أجنة ميتة مقارنة بالنساء ذوات الخلفيات الأكثر امتيازا، وفقا لموقع سبوتنيك.
وأشضارت الدراسة إلى أن الدول النامية تشكل أكثر من 80% من نسبة حالات ولادة الأجنة الميتة فى العالم، أما فى الدول الصناعية، يولد جنين ميت من بين كل 335، أما فى الدول منخفضة الدخل يصل المعدل إلى واحد لكل 44 بحسب الدراسة.
وقالت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة هنريتا فور: "بخلاف الخسائر في الأرواح، فإن التكاليف النفسية والمالية للنساء والعائلات والمجتمعات شديدة وطويلة الأمد".
وحذر التقرير من زيادة كبيرة في معدلات ولادة أجنة ميتة فى ظل اضطراب الخدمات الطبية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
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