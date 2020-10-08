شكرا لقرائتكم خبر عن الجبن الرومى يحتوى على أحماض دهنية مفيدة للمخ.. واحذروا هذه المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مجدى نزيه، الأستاذ بالمعهد القومى للتغذية، عن مفاجأة عن فوائد الجبنة الرومى، موضحا أنها تعتبر غذاء مثاليا جدا للفئات الحساسة، خاصة الفئات بمراحل النمو، مثل الأطفال، والمراهقين، وكذلك الحوامل، والمرضعات، والأفراد الذين يحتاجون لمغذيات مركزة في البروتينات، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات، وفيتامين Aوفيتامين D، والكالسيوم، والفسفور، والزنك، والأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لسلامة خلايا المخ، والجهاز العصبى، والهرمونات الجنسية.





مفيدة لصحتك

وقال إن سبب ذلك لأنها تحتوى على كمية كبيرة مركزة من المغذيات، لأن الــ10 كيلو لبن، يتحول إلى صنع كيلو واحد فقط من الجبن الرومى عند تصنيعها، لذا فهى تحتوى على عدد هائل من الفيتامينات.





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اعرف فوائدها

وأضاف، أن منشأ هذا النوع من الجبن هي أوروبا، وتم التعرف عليها في مجتمعنا المصرى من خلال علاقاتنا بمجتمعات جنوب شرق أوروبا، كاليونان وتركيا، مؤكدا أن هذا بالنسبة للجنبة الرومى المثالية، ولكن بعض مصانع "بير السلم" تدخل إليها بعض صور من الإضافات الكيميائية الضارة بغرض الغش التجارى، مثل اضافة البطاطس كغرض الغش التجارى،أو بعض المواد الكيميائية الضارة.



الجبن الرومى

وأوضح، أن الجبنة الرومى اكثر فائدة من الجبنة البيضاء ، حيث إن كيلو الجبنة البيضاء يحتاج الى 4 كيلو لبن لصنعه، أما كيلو الجبنة الرومى فيحتاج الى 10 كيلو لبن في حالة الاعداد السليم، لذلك فهو يحتوى على مغذيات هائلة، مؤكدا أن السعر هو الذى يحدد مدى سلامتها من عدمه، والمعامل هي التي تحدد مكونات الجبنة الرومى.

ويحذر من تناول الجبنة الرومى رخيصة الثمن، مجهولة المصدر، أو التي تحتوى على فطر يغير من لونها، حيث يبدأ في البداية باللون الأبيض ثم اللون الأخضر ثم اللون التركوازى، فنمو هذا الفطر يظهر بهذه الألوان، واذا كانت هذه الألوان او هذا الفطر وهو ما يسمى بالعفن، ويظهر على القشرة الخارجية للجبنة الرومى.