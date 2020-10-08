القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، الخميس، إن جرعات كافية من لقاح كورونا يمكن تصنيعها في الفترة ما بين مارس/آذار وحتى أبريل/نيسان من العام المقبل، لتكون متاحة لكل أمريكي يرغب في الحصول عليها.
وقال أزار، في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة "جولدمان ساكس" للرعاية الصحية، إنه من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.
وأضاف أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار "ريجينيرون" للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزاً للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تحدد موعد طرح لقاح كورونا.. 100 مليون جرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.