أمريكا تحدد موعد طرح لقاح كورونا.. 100 مليون جرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، الخميس، إن جرعات كافية من لقاح كورونا يمكن تصنيعها في الفترة ما بين مارس/آذار وحتى أبريل/نيسان من العام المقبل، لتكون متاحة لكل أمريكي يرغب في الحصول عليها.

وقال أزار، في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة "جولدمان ساكس" للرعاية الصحية، إنه من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.

وأضاف أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار "ريجينيرون" للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزاً للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.