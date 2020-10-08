الشوفان.. 6 فوائد صحية أبرزها "الحماية من السرطان"

يعد الشوفان مخزنا للكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، مما يجعله مفيداً لحماية الجسم من الأمراض القلبية والسكري وغيرها، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد الشوفان الصحية.

فوائد الشوفان الصحية:

1. التقليل من الكوليسترول

أكدت العديد من الدراسات أن استهلاك الشوفان يوميا يقلل من معدلات الكوليسترول الضار بالدم، ويحتوي الشوفان على بيتا جلوكان والذي يعمل على إفراز الصفراء الغنية بالكوليسترول، مما يساعد على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا بدوره مهم للوقاية من أمراض الشرايين، والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2. خفض مستويات السكر في الدم

الشوفان مفيد لمرضى السكري، حيث إنه يساعد على التقليل من مستوى السكر بالدم، خاصة لمن يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

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والشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان (بيتا جلوكان) والتي تحسن من حساسية الأنسولين، وبالتالي التقليل من مستوى السكري بالدم.





3. إنقاص الوزن

الشوفان من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف الغذائية وهي قليلة السعرات الحرارية، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل، وهذا بفضل البروتينات والألياف التي يحتوي عليها، ولهذا من المهم أن يكون الشوفان ضمن النظام الغذائي الخاص بك لإنقاص الوزن.

4. الحماية من السرطان

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة والتي تساعد على محاربة الجذور الحرة مما يقي من الأمراض السرطانية، كما أكدت العديد من الدراسات أن استهلاك الشوفان للمرأة يساعد على حمايتها من الإصابة بسرطان الثدي، وهذا لأنه يحتوي على الألياف المهمة التي تواجه المواد المسرطنة.

5. خفض ضغط الدم

ذكر موقع "WEB MED" أن الشوفان يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة والتي تسمى "أفينانثراميد" والتي تساعد على تدفق الدم بشكل أفضل بالجسم، مما يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع.

6. تعزيز الجهاز الهضمي

الشوفان يحتوي على البيتا جلوكان، والذي يكون عبارة عن مادة هلامية تعمل على تبطين المعدة والجهاز الهضمي مما يعمل على منع إصابته بالأمراض، وتعزيز البكتيريا الصحية النافعة بالجهاز الهضمي.