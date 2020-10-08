أسباب وأعراض وطرق علاج احتباس الماء في الجسم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - يتكون جسم الإنسان في اغلبيته من الماء وفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth”، هذه الكمية الهائلة من السوائل ضرورية لعمل الجسم، وعندما يفشل الجسم في التخلص منها، يُعرف باسم احتباس الماء، الذي يسبب تورمًا في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة أخرى أيضًا.

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كنت تحتفظ بالمياه أم لا ، يمكنك محاولة الضغط على القدم أو الكاحل باستخدام الإبهام، وفيما يلي قائمة بأعراض احتباس الماء:

أسباب احتباس الماء

من المهم جدًا معرفة سبب احتباس السوائل في جسمك، فإذا كنت على دراية بالأسباب ، فعندئذٍ فقط يمكنك متابعة العلاج، وفيما يلي بعض أسباب احتباس الماء:

1. الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة

يدور دمك في الأجزاء السفلية من الجسم بسبب الجاذبية، لذلك ، من المهم بالنسبة لك أن تحافظ على تدفق الدم في جميع الأنحاء، من خلال جعل الجسم نشيطًا ومتحركًا، إذا لم يكن هناك نشاط بدني ، وكنت تجلس أو تقف في مكان واحد لفترة طويلة ، فلا توجد طريقة لمنع احتباس الماء.

2. الأدوية

قد لا تلاحظ ذلك بسهولة ولكن بعض الأدوية تترك أيضًا تأثيرًا على جسمك، هناك الكثير من الآثار الجانبية لبعض الأدوية القوية والتي تشمل احتباس الماء أيضًا، على سبيل المثال ، العلاج الكيميائي ، مسكنات الألم ، أقراص BP ومضادات الاكتئاب.

3. ركوب طائرة

من المثير للصدمة أن الطيران يمكن أن يكون أيضًا سببًا لاحتباس السوائل، فيمكن أن تتسبب التقلبات في ضغط الكابينة والجلوس لفترة طويلة جدًا في تمسك جسمك بالمياه.

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4. ضعف القلب

يعاني الكثير من الناس من ضعف في القلب لا يعمل بشكل صحيح، فالقلب مسئول عن ضخ الدم في جسمك، وإذا لم يحدث ذلك بشكل مناسب ، فقد يؤدي إلى احتفاظ جسمك بالماء.

5. الحمل

يحدث تغير كبير في الوزن أثناء الحمل، حيث أصبح هذا التقلب أيضًا سببًا رئيسيًا يمكن أن يجعل ساقيك تنقران في الماء إذا لم تحافظ على نشاط بدني أو حركة منتظمة.

علاج احتباس الماء

يعد تجنب عناصر الصوديوم أيضًا أحد الحلول الرئيسية لهذه المشكلة.، حاول إضافة نكهات أخرى إلى أطباقك وحافظ على نظام غذائي قليل الملح.

لا تنس أن تأخذ البروتينات، تناول البيض واللحوم مهم لجسمك لإزالة خصائص احتفاظ الماء.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم مثل الموز والطماطم والخضراوات ذات الأوراق الخضراء في موازنة مستوى الصوديوم لديك ، مما يؤدي إلى حركة السوائل.

ارتداء الجوارب التي يمكن أن تضغط على قدميك وساقيك، فهناك جوارب ضغط خاصة متوفرة في السوق للتركيب الضيق وضغط قدميك لحركة السوائل.

إذا استمرت المشكلة ، فاستشر الطبيب. إذا شعرت أن الأعراض لا تختفي وتزداد حدتها بدلاً من ذلك ، فقم بالتأكيد بزيارة طبيبك.