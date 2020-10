إليكم الأعراض التي تنذر بتطور مرض السكري دون معرفتكم

View this post on Instagram

Что такое преддиабет и как его распознать? ⠀ Каковы симптомы? Кто находится в группе риска? Как выявляется и можно ли его вылечить? ⠀ Читайте👇 ⠀ Преддиабет — это пограничное состояние, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но еще недостаточно высок для постановки диагноза «диабет». ⠀ Сегодня с этим нарушением живет примерно 20 миллионов россиян! Таковы неутешительные выводы Национального кросс-секционного эпидемиологического исследования. ⠀ По словам врачей, каждый второй случай преддиабета в течение 5 лет может перейти в диабет. ⠀ 🔺ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ⠀ Преддиабет возникает из-за дисбаланса гормона инсулина в организме. ⠀ 1 причина: недостаточная выработка инсулина поджелудочной железой. ⠀ 2 причина: инсулинорезистентность - недостаточная чувствительность клеток к инсулину. Ткани не могут нормально усваивать глюкозу, поэтому клетки постоянно «голодают», заставляя человека есть все больше и больше еды, богатой углеводами. ⠀ К факторам, риска относятся: — лишний вес (ИМТ выше 30; объем талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин); — возраст более 45 лет; — гипертония; — наследственная предрасположенность; — повышенный уровень сахара, триглицеридов и холестерина; — гестационный диабет во время беременности; — синдром поликистозных яичников у женщин и эректильная дисфункция у мужчин. ⠀ 🔺СИМПТОМЫ ⠀ Опасность в том, что оно может бессимптомно протекать долгие годы. По статистике американского Центра контроля и профилактики заболеваний, 84% людей даже не подозревают о том, что у них преддиабет! ⠀ И все же, какие звоночки должны настораживать? ⠀ -постоянный голод, даже после плотного приема пищи -жажда, сухость во рту -учащенные позывы к мочеиспусканию (в т.ч. ночью) -нечеткость зрения -сухость кожи (особенно на локтях) -темные пятна на коже в области соприкосновения с одеждой (на шее, -подмышками, под молочными железами у женщин и пр.) -постоянная слабость, усталость, головные боли -потеря веса при повышенном аппетите -покалывание и онемения рук и ног -ухудшение сна ⠀ 🔺ДИАГНОСТИКА ПРЕДДИАБЕТА и ЛЕЧИТСЯ ЛИ ПРЕДДИАБЕТ читайте далее в галерее на фото!