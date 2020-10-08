شكرا لقرائتكم خبر عن "ريجينيرون" الأمريكية تطلب موافقة هيئة الدواء للاستخدام الطارئ لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقعCNN أن شركة ريجينيرون Regeneron الأمريكية طلبت من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الحصول على إذن طارئ للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، والذى تم منحه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وقالت شركة ريجينيرون إنها تقدمت بطلب لهيئة الدواء الأمريكية للحصول على إذن استخدام طارئ للعلاج التجريبى بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهو نفس مزيج الأجسام المضادة الذى أعطى للرئيس دونالد ترامب الجمعة بعد تشخيص إصابته بالفيروس، مؤكدة أنها قدمت طلب الترخيص فى بيان على موقعها على الإنترنت مساء الأربعاء.

وقال البيان "بموجب اتفاقنا مع حكومة الولايات المتحدة للجرعات الأولية من عقار ريجييرون REGN-COV2 ، إذا تم منحه الاستخدام الطارئ EUA ، فإن الحكومة التزمت بإتاحة هذه الجرعات للشعب الأمريكي دون أى تكلفة وستكون مسؤولة عن توزيعها.

وأضاف الموقع، فى الوقت الحالى، هناك جرعات متاحة لنحو 50 ألف مريض، ونتوقع أن تكون الجرعات متاحة لـ 300 ألف مريض فى غضون الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أنه لا يزال العلاج التجريبى بالأجسام المضادة لـ Regeneron قيد التجارب السريرية على نطاق واسع، ولكنه كان متاحًا للاستخدام الرحيم، وهو أمر يتعين على هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الموافقة عليه على أساس فردي، كما فعلت مع الرئيس.

وأوضح الموقع أن العلاج بالأجسام المضادة عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصممة خصيصًا لمنع الإصابة بفيروس كورونا Covid-19، مشيرا إلى أن العلاج بالأجسام المضادة يستخدم كوكتيل اثنين أو أكثر من الأجسام المضادة المصممة معمليًا، يشتمل كوكتيل Regeneron على جسم مضاد أحادى النسيلة يستهدف بروتين سبايك الذى يستخدمه الفيروس للتنقيب فى الخلايا السليمة، وجسم مضاد آخر يستهدف جزءًا مختلفًا من فيروس كورونا الجديد، هذا الكوكتيل بهدف لحبس وإيقاف التكاثر الفيروسي.

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قال الدكتور ليونارد شلايفر الرئيس التنفيذي لشركة Regeneron فى مقابلة مع CNN بعدما تلقى ترامب جرعة 8 جرام من العلاج، "عندما تزن الفائدة المحتملة مقابل المخاطر، تكون الجوانب السلبية منخفضة للغاية هنا لأننا لم نرأي مخاوف تتعلق بالسلامة".

وأظهرت البيانات المبكرة من تجارب الأجسام المضادة للشركة التي تم إصدارها مؤخرًا أنها تعمل بأمان إلى حد ما مع القليل من الآثار الجانبية.

وأكد الدكتور ليونارد شلايفر "هذه الفئة من العقاقير آمنة للغاية"

وأضاف الدكتور ريتشارد بيسر، القائم بأعمال المدير السابق لمركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكي CDC والذي يرأس الآن مؤسسة روبرت وود جونسون، إنه من المنطقي أن العلاج الذي يمنح المريض أجسامًا مضادة من شأنه أن يساعد جهاز المناعة.

وأوضح الدكتور توماس فريدن، وهو أيضًا مدير سابق لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه على الرغم من أن العلاج بالأجسام المضادة لـ Regeneron غير مثبت، إلا أنه "علاج واعد"، مشيرا الى انه ريجينيرون ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا، هناك ما لا يقل عن 70 علاجًا مختلفًا للأجسام المضادة لفيروس كورونا Covid-19 قيد التجارب.