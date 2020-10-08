تجربتي الناجحة مع رجيم التمر واللبن والفواكه 

لا يمكني اخفاء سر تجربتي مع رجيم التمر واللبن والفواكه. فقد ساعدتني على خسارة الوزن الزائد وعلى استعادة الرشاقة والشعور بالارتياح العام في اسبوع واحد. وبعد هذا حرصت على اتباع نظام غذائي صحي وامتنعت عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة والكثير من السكر. كذلك لم انس شرب كمية كافية من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري منتظم. وهذا ما ارغب في كشفه عن تجربتي مع رجيم التمر واللبن والفواكه.

قواعد الرجيم



لم ابدأ تجربتي مع رجيم التمر واللبن والفواكه بطريقة عشوائية، بل استشرت طبيبتي خوفاً من ان اواجه بعض الاعراض الجانبية المزعجة. فقد علمت انه لا يمكن اتباع الرجيم في حال المعاناة من بعض المشاكل الصحية. كما اطلعت على العديد من المعلومات المهمة عنه.

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- رغم ان التمر واللبن والفواكه المختلفة توفر الكثير من المغذيات الا انها لا تكفي لتأمين نظام غذائي غني متكامل ومتوازن. ولهذا قررت عدم تطبيق البرنامج لأكثر من اسبوع واحد.

- قرأت ان التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف ما يعني انه يساعد على الشعور بالشبع ويمنع الرغبة في الاكل والشعور بالجوع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- اعلم ان اللبن يحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والاسنان كما على البروبيوتيك التي تساعد على تحسين عمل الامعاء. ولهذا قررت تناوله ايضاً باعتدال بعد انتهاء مدة الرجيم. لكنني اخترت النوع خفيف الدسم منه.



- وانتبهت الى انه علي تجنب تناول بعض انواع الفواكه وخصوصاً العنب والتين والاناناس والمانغا وان افضل اخرى مثل الفراولة والتوت والبرتقال والبطيخ والغريب فروت.

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برنامج الرجيم



مع اتباع هذا الرجيم لم اتردد في ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً. وهكذا مشيت لمدة ساعة في كل مرة. كذلك واظبت على شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء والتزمت بهذه القواعد.

الفطور. 3 حبات تمر، كوب لبن خفيف الدسم، حبة فواكه يسمح بتناولها اثناء اتباع الحمية.

وجبة خفيفة. طبق صغير من الفواكه الموسمية.

الغداء والعشاء. يمكن تناول حبة تمر خلال كل وجبة مع اضافة طبق صغير من الجبنة قليلة الدسم او من السمك او الدجاج المشوي الخالي من الدهون.

فوائد التمر للرجيم



- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف ما يعني انه يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة خلال النهار وخصوصاً اذا تم تناوله باعتدال قبل الوجبات الرئيسية.

- يعمل على تسهيل عملية الهضم وتنظيم عمل الامعاء ولهذا يمكنه ان يمنع الاصابة بالمشاكل مثل الامساك.

- يعتبر مصدراً مهماً للسكر الطبيعي ولهذا فإنه يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها لأداء وظائفه.



- يحفز اكله عملية الهضم وخصوصاً في حال استهلاك الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

- من اجل الاستفادة من خصائصه الكثيرة من دون اي اعراض جانبية ينصح بعد المبالغة في اكل التمر اي بعدم استهلاكه بكمية كبيرة. ولهذا يجب الاكتفاء بـ5 حبات من التمر الجاف تحديداً، 3 في الصباح قبل الفطور واثنتان خلال النهار. ويمكن ان تضاف اليها 3 اكواب من الماء الفاتر. وفي موازاة اتباع رجيم التمر واللبن والفواكه يجب الالتزام ببعض القواعد ومنها اتباع نظام غذائي صحي خال من المواد الدسمة وممارسة التمارين الرياضية وشرب كمية كافية من الماء والنوم لعدد ساعات لا يقل عن 7 الى 8 مساء.







