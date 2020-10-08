7 أطعمة غير متوقعة تزيد الالتهابات في الجسم 

أظهرت الأبحاث أن المساهم الرئيسي في الالتهاب هو نوع الأطعمة التي نتناولها والتي قد تكون سبباً في مشاكل خطيرة في جسمك. إليك بعضًا من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تسبب التهابًا في الجسم، والتي يجب تجنب تناولها يوميًا.

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1. السكر:

يثبط السكر فعالية قدرة خلايا الدم البيضاء على قتل الجراثيم. كما أنه يضعف جهاز المناعة، ويجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

2. الزيت النباتي:

يحتوي الزيت النباتي على نسبة عالية من الدهون الالتهابية، أوميغا 6، وسوف يضر بصحتنا.

3. الدقيق المكرر:

من المعروف أن دقيق القمح المكرر يتم تجريده من الألياف والعناصر الغذائية بطيئة الهضم. وبالتالي، عندما يهضم الجسم هذا الطعام المحتوي على الجلوكوز، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الأنسولين.

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5. الألبان:

منتجات الألبان هي مصدر للدهون المشبعة المسببة للالتهابات.

6. المحليات الصناعية:

من المعروف أن المحليات الصناعية تزيد من خطر عدم تحمل الجلوكوز عن طريق تغيير ميكروبيوم الأمعاء. عندما لا يستطيع الجسم استقلاب الجلوكوز بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الالتهابات.

7: اللحوم المصنعة:

مصنوعة من اللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.