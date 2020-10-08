اكتشاف "هلام سائل" فى رئة مرضى كورونا يشبه حالة "الغريق"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون من جامعة أوميا في السويد هلاما سائلا داخل رئة مرضى كورونا، من قبل أثناء تشريح جثث بعض مرضى كوفيد -19 المتوفين، ويوصف بأنه "هلام سائل صافٍ".
وفقًا للباحثين، تشبه الرئتان رئتي المريض مثل "شخص غريق"، حيث أظهر تحليل الهلام أنه يتكون من مادة تسمى الهيالورونان ، والتي توجد عادة في النسيج الضام، ويتم إنتاج Hyaluronan أيضًا صناعياً في صناعة التجميل لتكبير الشفاه والعلاجات المضادة للتجاعيد.
رئة النرضى بسبب كورونا
وأوضح الباحثون في بيان وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية: "بما أن الهيالورونان يمكن أن يربط كميات كبيرة من الماء في شبكته من الجزيئات الطويلة ، فإنه يشكل مادة تشبه الهلام".
"وهذه هي العملية التي تؤدي إلى الشغب في الحويصلات الهوائية لرئة مرضى COVID-19 مما يؤدي إلى حاجة المريض إلى رعاية جهاز التنفس الصناعي ، وفي أسوأ الحالات ، يموت من فشل الجهاز التنفسي."
في أمراض أخرى ، مثل نوبات المرارة ، يتم استخدام عقار يسمى Hymecromone لإبطاء إنتاج الهيالورونان، كما ثبت أن الكورتيزون ، وهو من الستيرويد ، يقلل من إنتاج الهيالورونان.
وقال أوربان هيلمان ، الباحث في الدراسة: "توجد بالفعل علاجات إما تبطئ إنتاج الجسم لهذا الهلام أو تكسر الهلام من خلال إنزيم.
"لقد افترض سابقًا أن النتائج الأولية الواعدة ستكون مرتبطة بالخصائص العامة المضادة للالتهابات للكورتيزون ، ولكن بالإضافة إلى تلك المعتقدات ، قد يقلل الكورتيزون أيضًا من إنتاج الهيالورونان ، مما قد يقلل من كمية الهلام في الرئتين . "
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