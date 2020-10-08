السلمون صديق قلبك.. فوائد صحية مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن سمك السلمون يتمتع بفوائد صحية مذهلة؛ حيث إنه يحمي الإنسان من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.



وأوضحت الجمعية أن سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" طويلة السلسلة مثل حمض "الإيكوسابنتاينويك" وحمض "الدوكوساهكساينويك".





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وأضافت أن أحماض "أوميجا 3" تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد، وخفض ضغط الدم المرتفع وتحسين خصائص سيولة الدم، ومن ثم الحماية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.





لذا تنصح الجمعية الأشخاص بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا، مع مراعاة تناول نحو 70 جراما من الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة.