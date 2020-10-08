تحذير لكبار السن.. هذه الأدوية تؤثر على الذاكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت الرابطة الألمانية لكبار السن، من أن الأدوية المضادة للكولين، التي تعمل على الحد من الرغبة الملحة في التبول، قد يكون لها تأثير سلبي على أداء الذاكرة.



وأوضحت الرابطة أن هذه الأدوية تعمل على تثبيط المادة الكيميائية "أسيتيل كولين"، ومن ثم إصلاح خلل نقل الإشارة بين المخ وعضلة المثانة، وذلك من أجل الحد من الرغبة الملحة في التبول وزيادة سعة المثانة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أن مادة "أسيتيل كولين" لا توجد في المثانة فقط، بل في جميع مناطق الجسم التي توجد بها خلايا عصبية أيضا، كالمخ مثلا؛ لذا قد تؤثر الأدوية المضادة للكولين، التي تصل إلى الجهاز العصبي المركزي عبر الحاجز الدموي الدماغي، بالسلب على أداء الذاكرة.

لذا يتعين على كبار السن بشكل عام ومرضى الخرف والباركنسون (الشلل الرعاش) بشكل خاص تجنب الأدوية المضادة للكولين.