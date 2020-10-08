صحة ورشاقة

أعراض فيروس كورونا قد تمتد لأشهر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس قد تمتد لأشهر والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020

كشف باحثون في فرنسا، عن أن مصابي «كورونا» معرضون لأن تمتد أعراض الفيروس لأشهر.

 

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وأبلغ ثلثا المرضى الذين عانوا من حالة إصابة خفيفة إلى متوسطة بـ «كوفيد 19»، عن أعراض بعد 60 يوماً، عندما كان أكثر من ثلثهم لا يزالون يشعرون بالمرض، أو في حالة أسوأ مما كانوا عليه عندما بدأت الإصابة. وكانت الأعراض المطولة أكثر احتمالاً بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عاماً، وأولئك الذين احتاجوا إلى دخول المستشفى.

 

وبعد مرور شهرين على ظهور الأعراض على بعض المرضى، قال 66 % منهم إنهم يعانون من واحدة على الأقل من 62 عرضاً، خاصة فقدان الشم والتذوق، وصعوبة التنفس والتعب.

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