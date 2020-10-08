كورونا حول العالم.. قفزة قياسية في ألمانيا وإصابة ترامب "نعمة من الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مليون و60 ألفا و469 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.



وجرى تسجيل 36 مليونا و396 ألفا و118 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 27 مليونا و416 ألفا و262 مصابين حتى الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

قفزة قياسية في ألمانيا

أعلنت ألمانيا، الخميس، تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يشكل قفزة قياسية بأكثر من 1200 حالة عن، الأربعاء.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ تسجيل 4058 إصابة جديدة، مقارنة بـ 2828 إصابة الأربعاء.





تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا حاجز الـ4 آلاف في سابقة هي الأولى منذ بداية أبريل الماضي.

وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الـ4 آلاف للمرة الأولى في 11 أبريل في أوج إجراءات العزل التي كانت تفرضها ألمانيا.

وحذرت الحكومة الألمانية من أن البلاد قد تفقد السيطرة على الجائحة مع استمرار أرقام الإصابات في الصعود.

وفي ذروة الجائحة خلال أواخر مارس ومطلع أبريل، كانت ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة يوميا قبل أن ينخفض ذلك العدد لاحقا بشكل ملحوظ.

لكن الإصابات عاودت الصعود مجددا في يوليو الماضي.

وأصيب 310 آلاف و144 شخصا بشكل إجمالي بالفيروس في ألمانيا وتوفي 9578 شخصا.

أكثر من 5 ملايين إصابة في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.

وبذلك تأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند من حيث أعلى عدد للإصابات في العالم.





وسجلت البلاد أيضا 148 ألفا و228 حالة وفاة بالفيروس.

ويمكن أن يكون الرقم الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بسبب قلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة في البلاد.

وترجح دراسات علمية أن أعداد المصابين قد تكون 7 أضعاف الحصيلة الرسمية، وضعف عدد الوفيات.

ويبلغ عدد سكان البرازيل 210 ملايين نسمة.

إصابة ترامب "نعمة من الله"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إصابته بفيروس كورونا كانت "نعمة من الله" عرضته لعلاجات تجريبية تعهد بتوفيرها بالمجان لكل الأمريكيين.

ويسعى ترامب جاهدا لإعادة تنشيط حملته الانتخابية المتعثرة وذلك بعد يومين من خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وقد أكد مرارا أنه يشعر بأنه على ما يرام حتى الآن في رحلة تعافيه من مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.





ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس لا يزال حاملا للفيروس.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر الأربعاء "أعتقد أن إصابتي به كانت نعمة من الله. كانت نعمة غير ظاهرة"، مضيفا أن استخدام دواء من إنتاج شركة ريجينيرون أتاح له تجربة مدى فعاليته.

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وأضاف "أريد أن أنقل إليكم ما حصلت عليه. وسوف أجعله بالمجان".

ولم يتضح بعد توقيت نشر المقطع لكن مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض قال إن المقطع جرى تسجيله الأربعاء.

وجاء التسجيل بعد تطمينات من البيت الأبيض بأن الرئيس البالغ من العمر 74 عاما عاد إلى المكتب البيضاوي، الأربعاء، واطلع على إفادة بشأن محادثات لتحفيز الاقتصاد وإعصار دلتا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب دخل المكتب من الحديقة الوردية لتجنب المرور عبر أروقة البيت الأبيض واحتمال اختلاطه بآخرين مصابين بالفيروس.

وأضاف المسؤول أن مارك ميدوز هو الذي تولى تقديم الافادة واستخدم أدوات وقاية.

ومكث ترامب في مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ التسجيل المصور الذي بثه بعد عودته من مستشفى والتر ريد العسكري في طائرة هليكوبتر منتصف ليل الاثنين.





وقال طبيبه شون كونلي في بيان، إن ترامب الذي سيواجه المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل لم تظهر عليه أعراض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال كونلي في بيان إن ترامب لم يشكو من الحمى لأكثر من 4 أيام ولم يحتج أو يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله المستشفى.

وقال كونلي إن فحص ترامب الجسدي والمؤشرات الحيوية "لا تزال جميعها مستقرة وفي النطاق الطبيعي".

وذكر مستشارون أنه على الرغم من مرضه، يبحث ترامب عن طرق لإيصال رسالته الانتخابية وتقليص تقدم بايدن في الولايات الحاسمة.

إيطاليا تفرض قواعد أكثر صرامة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلزام السكان اعتباراً من الأربعاء بوضع الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى البلاد في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، وأعلنت الوزارة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.





وشهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين، لكن ظلت الأعداد أقل بكثير من المسجلة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وقال مصدر بالحكومة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة بمرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير المقبل.

المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، إنها سجلت 4580 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و378 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 799188 إصابة و82726 وفاة.





وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

مصر تسجل 133 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، وذلك مقابل 121 إصابة و11 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها و6010 وفيات".





كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس الماضي إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو الما ي. كما سمحت منذ 21 سبتمبر الماضي بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.