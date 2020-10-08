شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائى الضرورى للتعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار فيروس كورونا ونحن يوما بعد الآخر نتعلم الكثير عنه، وحتى الآن تبلغ فترة الحضانة (فترة التكاثر) لهذا الفيروس حوالي 5 أيام ، مما يعني أن لدينا ما يقرب من 5 أيام إلى أسبوع بين اللحظة التي نتعرض فيها بشكل كافٍ للفيروس وظهور الأعراض.

وقد أثرت جائحة كوفيد 19 على العديد من العائلات في جميع أنحاء العالم، فهذا الفيروس حتى بعد مغادرة المضيف، استمر في إظهار آثاره اللاحقة لدى بعض الأشخاص.

وعرض موقع " onlymyhealth" أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها التعافي من آثار فيروس كوفيد 19 من خلال التغذية.

مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، بعد التأكد من غسلها جيدًا، حيث تضاف الخضراوات الخضراء إلى الطعام مثل السبانخ، والبازلاء ، والقرع المر، والقرع الرماد، والفاصوليا ، والفلفل الحلو ، والبروكلي ، وأوراق الحلبة ، وأوراق الفجل ، وغرف الخردل ، فهي ليست غنية بالحديد والألياف وفيتامين ج فقط ولكنها مصادر أيضًا من عدة فيتامينات.

كما تحتوي الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر على مركب أنثوسيانين الذي يحمي القلب وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

نصائح النظام الغذائي للشفاء من فيروس كوروناتناول الأطعمة الصحية

تجنب الأطعمة المقلية، وتناول الطعام بالخارج ، وابتعد عن الأطعمة، تستخدم أجسامنا 80٪ من الطاقة في عملية الهضم و 20٪ تستخدم في شفاء أجسامنا، لذلك ، تناول الأطعمة التي يسهل على أجسامنا هضمها، حيث يصعب هضم الأطعمة المقلية من قبل أجسامنا ، لذا تجنبها.

إذا كنت تشعر بالتعب أو الخمول ، تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر لبناء الشهية، استهلك وجبة إفطار صغيرة إذا كنت غير قادر على تناول الوجبة بأكملها وقم بوضعها على وجبة خفيفة أو بين الوجبات.

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تناول الأطعمة التي تبني الطاقة مثل المكسرات المنقوعة ، والمشروبات التي تحتوي على الحليب ، ماء الشعير ، البيض المطبوخ جيدًا ، البياض، عصيدة الأرز .

الماء مهم للغاية. إذا كنت غير قادر على الحفاظ على تناول الأطعمة الصلبة عن طريق الفم ، احصل على بعض السوائل مثل ماء الشعير وماء جوز الهند وعصير الليمون وعصائر الفاكهة والخضروات المعدة في المنزل وشاي الأعشاب.

التمرين

دع جسمك يتعافى جيدًا. امنح نفسك 3-4 أسابيع للتعافي تمامًا، يستمر بعض الأشخاص في الشعور بضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس بعد الإصابة بفيروس كورونا ، لذلك قم ببناء القوة ودع جسمك يتعافى جيدًا.

إذا كنت لا تزال ترغب في الحصول على بعض الحركة ، فقم بممارسة تمارين الإطالة وحركات اليوجا الخفيفة وبرانايام لتحسين صحة رئتيك.

من الشائع جدًا تساقط الشعر بعد الإصابة، قد يكون هذا بسبب فقدان العديد من الفيتامينات والمعادن من الجسم، ففي كثير من الأحيان ، يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى حدوث خلل في فلورا الأمعاء ، وبالتالي يقلل من امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن.

الحالات الصحية الموجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم هي ضعف احتمالات المعاناة من مسار شديد لفيروس Covid19 ، ثم يبدو أن أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من ثلاثة أضعاف ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والربو هي الأكثر عرضة للخطر مع ستة أضعاف احتمالات الإصابة بدورة شديدة من كوفيد 19 وحوالي ثمانية عشر ضعف احتمالات القبول في وحدة العناية المركزة. المجموعات الأخرى المعرضة للخطر هم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والتعرض.