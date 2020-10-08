شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فواكه مغذية لا غنى عنها خلال فترة الحمل.. تعرفى على الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل من الأوقات المهمة فى حياة أى سيدة، حيث يعتمد الطفل على الأم فى توفير التغذية التى يحتاجها، لهذا السبب يجب التأكد من الحصول على المغذيات المهمة التى يحتاجها جسم الطفل فى النمو وأيضا جسد الأم لدعمه خلال تلك الفترة لعدم الإصابة بأى مضاعفات.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE من المهم الاعتماد على نظام غذائى متوازن يحتوى على الكثير من الفواكه والخضروات، تحتوى هذه الأطعمة القوية على الكثير مما تحتاجه الأم والطفل للبقاء بصحة جيدة.

فوائد تناول الفاكهة أثناء الحمل

من المهم تناول الأطعمة المغذية وتجنب السعرات الحرارية الفارغة، تمتلئ الفواكه والخضروات بالعناصر الغذائية وتمد جسم الأم بمعظم الفيتامينات والمعادن والألياف التى تحتاجها هى وطفلها، يساعد تناول الفاكهة والخضروات أيضًا على منع الإمساك، وهو عرض شائع أثناء الحمل.

6 فواكه مغذية يجب تناولها أثناء الحملالبرتقال

يساعدك البرتقال على البقاء رطبًا كما أنه مصدر كبير لحمض الفوليك وهو أحد فيتامينات ب وهو مهم جدًا فى المساعدة على منع عيوب الدماغ والحبل الشوكى، والمعروف أيضًا باسم عيوب الأنبوب العصبى.

وتوصى الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد بأخذ 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا قبل البدء فى محاولة الإنجاب، ثم تناول 600 ميكروجرام على الأقل يوميًا أثناء الحمل، ويعتبر البرتقال مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، وأيضًا فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

المانجو

تعتبر المانجو مصدرًا رائعًا آخر لفيتامين سى يمنحك كوبا واحدا 100% من الكمية الموصى بها يوميًا، والمانجو غنية أيضًا بفيتامين أ، ويرتبط نقص فيتامين أ عند الولادة بانخفاض المناعة وزيادة خطر حدوث مضاعفات، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسى.

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الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على حمض الفوليك أكثر من الفواكه الأخرى إنها أيضًا مصدر رائع لفيتامين سي، فيتامين ب، فيتامين ك، الكولين، المغنيسيوم، البوتاسيوم، وتقول بعض النساء إن الأفوكادو يساعد فى تخفيف الغثيان، ربما بسبب البوتاسيوم والمغنيسيوم في الفاكهة.

وقد يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف تشنجات الساق، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة، وغالبًا ما تحدث تشنجات الساق بسبب انخفاض البوتاسيوم والمغنيسيوم، والكولين مهم لنمو دماغ طفلك وأعصابه، وقد يتسبب نقص الكولين في حدوث عيوب في الأنبوب العصبي وضعف في الذاكرة مدى الحياة.

الليمون

يساعد الليمون في تخفيف الغثيان المرتبط بالحمل، يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سى، فهو يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي لتخفيف الإمساك.

الموز

يعتبر الموز من المصادر الجيدة الأخرى للبوتاسيوم كما أنه يحتوى على فيتامين ب 6 وفيتامين ج والألياف.

التوت

التوت والعنب البرى والفراولة غنيين بالكربوهيدرات، وفيتامين سي، وحمض الفوليك، كما أنها تحتوى على مغذيات نباتية مثل الفلافونويد والأنثوسيانين، تمنحك الكربوهيدرات الطاقة التي تحتاجها بشدة، وهي تمر بسهولة عبر المشيمة لتغذية طفلك، ومن المهم تناول الكربوهيدرات المعقدة كثيفة المغذيات مثل التوت بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة المصنعة مثل الكعك والبسكويت.