شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يحذف الدعوات الموجهة إلى الأمريكيين لمراقبة الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن موقع «فيسبوك» إنه سيحذف أي محتوى يحث الأمريكيين على مراقبة مراكز الاقتراع كمراقبين غير مرخصين، إذا كان هذا المحتوى يستخدم «لغة عسكرية» أو عندما يكون القصد من وراء المنشورات هو تخويف الناخبين.

وقالت مونيكا بيكرت، نائبة رئيس سياسة المحتوى في «فيسبوك»، في مكالمة مع الصحفيين، إن المنشورات التي تستخدم كلمة «جيش» أو «معركة» أو التي تنطوي على تهديد ضمني ستندرج تحت الحظر.

تأتي السياسة الجديدة بعد أن نشر دونالد ترامب الابن مقطع فيديو على الإنترنت الشهر الماضي يحث المؤيدين على «الانضمام إلى جيش من أجل أمن انتخابات ترامب».

في ذلك الوقت، قام فيسبوك وتويتر بتطبيق تسميات سياقية على الفيديو تشير إلى معلومات دقيقة حول التصويت، لكن لم تقل أي من الشركتين أن الفيديو كان مؤهلاً للإزالة بموجب إرشادات المحتوى الخاصة بهما.

وأكدت بيكرت أنه بموجب السياسة الجديدة، ستتم إزالة فيديو ترامب إذا تم نشره مرة أخرى لن تتأثر النسخ الموجودة من الفيديو المنشور مسبقا.

وقالت بيكرت: «نحن ندرب فرقنا على تطبيق تلك السياسات، وسيقوم فريقي بالنظر في هذا المحتوى عندما نتخذ تلك القرارات».

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وقالت فيسبوك أيضًا إنها ستوقف مؤقتًا الإعلانات السياسية على منصتها بعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات. وستسري القيود أيضًا على الإعلانات السياسية التي بدأت قبل يوم الانتخابات.