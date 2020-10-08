تعرف على "فيتامينات الدماغ" للمساعدة فى تعزيز الذاكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من مشاكل فى الذاكرة نتيجة لضغوط الحياه والتوترات، ويلجأ الكثيرون لتناول الفيتامينات والأحماض الدهنية التى تعمل على إبطاء أو منع فقدان الذاكرة مثل فيتامين ب 12 والمكملات العشبية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويقدم التقرير التالى وفقا لموقع HEALTHLINE الطبى الفيتامينات التى تساعد فى تعزيز الذاكرة.

فيتامينات الدماغ .. فيتامين ب 12

يعتبر نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الأمعاء أو المعدة أو لدى الأشخاص النباتيين الصارمين، ويزداد خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 أيضًا مع تقدم العمر بسبب زيادة انتشار حمض المعدة المنخفض لدى كبار السن.

كما تبين أن عقار الميتفورمين يخفض مستويات فيتامين ب 12، ويمكن للأدوية الأخرى مثل مثبطات مضخة البروتون، والأدوية المضادة للالتهابات مثل بريدنيزون، ووسائل منع الحمل أن تخفض مستويات فيتامين ب 12.

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على ما يكفى من فيتامين ب 12 بشكل طبيعى، كما هو موجود فى الأطعمة مثل الأسماك والدواجن، وتعتبر حبوب الإفطار المدعمة خيارًا جيدًا للنباتيين.

ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، أو أولئك الذين يتناولون أدوية معينة، أو الأشخاص الذين يعانون من انخفاض حمض المعدة قد لا يتمكنون من امتصاص B12 بشكل صحيح من الطعام وقد يحتاجون إلى مكمل غذائى للحفاظ على مستويات كافية.

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فيتامين هـ

وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيتامين (هـ) يمكن أن يفيد العقل والذاكرة لدى كبار السن، ووجدت دراسة في مجلة JAMA أن الكميات الكبيرة من فيتامين E يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط.

ووفقًا للدكتور جاد مارشال من كلية الطب بجامعة هارفارد يعتبر تناول أكثر من 400 وحدة دولية في اليوم محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة أولئك الذين يعانون من سيولة الدم.

يوجد الفيتامين في المكسرات، الزيوت النباتية، الخضار ، مثل السبانخ والبروكلي.

أفضل الطرق لمساعدة ذاكرتك

بالنسبة للشباب وكبار السن على حدٍ سواء، من المهم الحصول على الفيتامينات الغذائية من الطعام الذى تتناوله يمكن أن تملأ المكملات الثغرات، وبغض النظر عن عمرك فإن أفضل طريقة لمكافحة تدهور الذاكرة هى تناول الطعام الصحي وممارسة جسمك وعقلك حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي مصدر جيد لجميع الفيتامينات التي يحتاجها جسمك.

تم الاستشهاد بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي كطريقة لتحسين الذاكرة تشمل السمات المميزة للنظام الغذائي:

معظمها من الأطعمة النباتية، الحد أو الاستغناء التام عن اللحوم الحمراء، أكل السمك، استخدام كميات كبيرة من زيت الزيتون لإعداد وجبات الطعام.