شكرا لقرائتكم خبر عن هل إصابات الركبة تمنع ممارسة الحياة بشكل طبيعى؟ إعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو فاروق أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس أن إصابات غضروف الركبة، يعتبر الأكثر حدوثاً من بين تمزقات الأربطة والأوتار بالمفاصل حيث تشكل الإصابة بتمزق الغضروف الداخلي (الانسي) النسبة الكبرى والتي تقارب عشرة أمثال إصابة الغضروف الخارجي، حيث يحتاج الشخص المصاب إلى جراحة للحصول على فترة تأهيل طبى مناسبة لا تتخطى فترة الشهر ونصف أو الشهرين بعدها يصبح المصاب قادرا على التحرك مرة أخرى ومماسة حياته دون قيود.

وأشار أستاذ جراحة العظام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إصابة الرباط الصليبي أصعب من إصابة قطع غضروف الركبة لأنها تؤثر على توازن المصاب، وعدم قدرته على الوقوف بشكل متزن، بينما تؤدي إصابة الغضروف تؤدى إلى الشعور بآلام شديدة مما يتطلب إسعافات سريعة ثم الراحة وبعدها عمل أشعة لمعرفة الجراحة المطلوبة واستكمال العلاج.

وأضاف الدكتور فاروق أنه بعد إجراء عملية الغضروف والحصول على تأهيل طبى مناسب يمكن أن يمارس أي شخص سواء لاعب كرة قدم أو أي شخص عادى عمله وممارسه مهام حياته اليوميه بشكل طبيعى.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday ، الغضروف هو نسيج ضام يوجد في أجزاء كثيرة من الجسم.على الرغم من أنها مادة صلبة ومرنة ، إلا أنه من السهل نسبيًا إتلافها، يعمل هذا النسيج المطاطي الناعم بمثابة وسادة بين عظام المفاصل. عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بتلف الغضروف من آلام المفاصل وتيبسها والتهاب.

حقائق سريعة عن تلف الغضروف

- للغضروف العديد من الوظائف ، بما في ذلك تثبيت العظام معًا ودعم الأنسجة الأخرى.

- هناك ثلاثة أنواع من الغضاريف.

- عادةً ما يتطلب تشخيص تلف الغضروف التصوير بالرنين المغناطيسي أو تنظير المفصل.

Advertisements

- غالبًا ما يُعالج تلف الغضروف بالعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات).

للغضروف وظائف عديدة في جسم الإنسان:

يقلل الاحتكاك ويعمل كوسادة بين المفاصل ويساعد في دعم وزننا عند الجري والانحناء والشد، على عكس أنواع الأنسجة الأخرى ، لا يحتوي الغضروف على إمدادات الدم. لهذا السبب ، يستغرق الغضروف التالف وقتًا أطول للشفاء ، مقارنةً بالأنسجة الأخرى التي يغذيها الدم.

هناك ثلاثة أنواع من الغضاريف:

الغضروف المرن (الغضروف الأصفر): أكثر أنواع الغضروف مرونة وليونة. يشكل الغضروف المرن الجزء الخارجي من الأذنين وبعض الأنف.

الغضروف الليفي : أصعب أنواع الغضاريف القادرة على تحمل الأوزان الثقيلة يوجد بين أقراص وفقرات العمود الفقري وبين عظام الورك والحوض.

الغضروف الزجاجي: نابض وقوي ومرن يوجد بين الضلوع وحول القصبة الهوائية وبين المفاصل (الغضروف المفصلي).

يمكن أن يتلف الغضروف المرن والغضروف الليفي والغضروف الزجاجي على سبيل المثال ، القرص المنزلق هو نوع من تلف الغضروف الليفي ، في حين أن التأثير الشديد على الأذن يمكن أن يتسبب في تلف الغضروف المرن.

عندما يتلف الغضروف في المفصل ، يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا والتهابًا ودرجة معينة من الإعاقة وهذا ما يُعرف بالغضروف المفصلي.