أهم سؤال عن كورونا: لماذا يموت البعض ويعيش آخرون؟.. الإجابة في دراسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما يطور العلماء في جميع أنحاء العالم لقاحات وعلاجات لمرض "كوفيد-19)، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لا يزال الكثيرون يتساءلون عن سبب كون المرض مميتًا لدى بعض الأشخاص ومعتدلا عند آخرين.

لحل هذا اللغز، يحتاج العلماء إلى فهم متعمق لكيفية استجابة العديد من أنواع الخلايا المناعية في الجسم لفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض، وهو ما قامت به دراسة دولية جديدة بقيادة علماء في معهد ( لاجولا ) لعلم المناعة بأمريكا وجامعتي ليفربول و ساوثهامبتون في بريطانيا.

وهي أول دراسة تقدم لمحة مفصلة عن كيفية استجابة خلايا ( CD4 + T ) بالجسم للفيروس، وهي خلايا تلعب دورًا مركزيًا في تنظيم الاستجابة المناعية، وهم مجموعة غير متجانسة من الخلايا المناعية التي تقوم بمجموعة واسعة من الوظائف.





ومن بين النتائج التي توصل إليها الباحثون ونشروها في دورية ( سيل)، أنه في وقت مبكر من المرض، يطور المرضى الذين يعانون من حالات حادة من (كوفيد–19) مجموعة فرعية جديدة من هذه الخلايا التي يمكن أن تقتل الخلايا البائية وتقلل من إنتاج الأجسام المضادة.

ودرس الباحثون عينات من 40 مريضا بكوفيد -19 في مجموعتين، وضمت الدراسة مجموعة مقيمة في المستشفى تتكون من 22 مريضاً (تسعة منهم عولجوا في وحدة العناية المركزة)، كان لدى المجموعة التي لم تدخل المستشفى 18 مريضًا عانوا من أعراض أكثر اعتدالا لـ (كوفيد–19).

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استخدم العلماء تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية لتحليل أنواع خلايا CD4 + T التي تستجيب للفيروس في هؤلاء المرضى.





ويلعب كل نوع من الخلايا التائية دورًا في مكافحة الفيروسات: فبعضها (الخلايا التائية المساعدة CD4 + T) تنبه الجسم إلى العدوى وتجنِّد الخلايا المناعية الأخرى ، بينما يرسل البعض الآخر (خلايا TFH) إشارات إلى الخلايا البائية لصنع الأجسام المضادة. وأخيرًا ، يقوم بعض الخلايا (Tregs) بعمل مهم يتمثل في تثبيط الخلايا التائية الأخرى ، مما يمنع جهاز المناعة من إتلاف أنسجة الجسم.

ووجد العلماء أن المرضى في المستشفيات لديهم مستويات أعلى من خلايا (TFH ) ،والتي يمكن أن تجعل العدوى أسوأ، و بدلاً من القيام بعملهم ومساعدة الخلايا البائية على إنتاج الأجسام المضادة ، كانت خلايا (TFH) التي شوهدت في هذه الدراسة مشابهة جدًا لخلايا تقتل الخلايا البائية تم رصدها في دراسات سابقة، ثم قام الباحثون بفحص تركيزات الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس في المرضى، فوجدوا أن أولئك الذين يعانون من خلل في خلايا (TFH) لديهم عدد أقل من الأجسام المضادة.

ويقول بنجامين ميكيف، زميل ما بعد الدكتوراه في معهد ( لاجولا ) لعلم المناعة بأمريكا، والباحث المشارك بالدراسة: "أظهرت خلايا (TFH) في المرضى في المستشفى توقيعات جينية تشير إلى أنهم يعانون من خلل وظيفي ولا يقدمون المساعدة التي نتوقعها للخلايا البائية".