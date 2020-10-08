شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لمدة 24 عاما تثبت وجود ارتباط بين عدم انتظام الدورة الشهرية والموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء بجامعة كينجز كوليدج البريطانية استمرت 24 عامًا على ما يقرب من 80 ألف ممرضة صحية في الولايات المتحدة، بعضًا من أول الأدلة الحقيقية على وجود علاقة بيه عدم انتظام الدورة الشهرية والوفاة المبكرة.

وحسبما ذكرته صحيف sciencealert وفقًا للبحث الطولي ، الذي بدأ في عام 1989 ، فإن الأشخاص الذين يعانون من دورات شهرية غير منتظمة وطويلة في فترة المراهقة وطوال فترة البلوغ، هم أكثر عرضة للوفاة قبل سن 70 مقارنة بأولئك الذين يعانون من دورات شهرية أقصر وأكثر انتظامًا. كان هذا الارتباط قوياً بشكل خاص للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وبدرجة أقل ، الوفيات المرتبطة بالسرطان.

وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأطباء يجب أن يراقبوا هذه الدورة في مرحلة المراهقة وبعدها في مرحلة البلو .يمكن أن يكون طول وجودة الدورة الشهرية للشخص مؤشرا حاسما على صحته العامة.

وقال كيم جوناس اختصاصي الفسيولوجيا الإنجابية في كينجز كوليدج ، والذي لم يشارك في البحث ما نأمل أن تحققه هذه الدراسة هو زيادة الوعي بشأن عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة التعليم وتشجيع النساء والأطباء على التفكير في الدورة الشهرية عند تقييم الصحة.

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وأوضح الباحثون إن هذه الدراسة لا تعني أن جميع النساء اللواتي عانين من دورات شهرية غير منتظمة يجب أن يشعرن بالقلق هناك الكثير من الأبحاث التي يجب إجراؤها في هذا المجال ومن المحتمل أن تلعب العديد من العوامل.

يُطلق على الحيض أحيانًا "العلامة الحيوية الخامسة" درجة الحرارة التالية، والنبض، والتنفس وضغط الدم وقد تم ربط الدورات غير المنتظمة بمجموعة كاملة من العوامل الصحية الأخرى، بما في ذلك الأمراض الجنسية والإنجابية، وأمراض العظام والقلب، والسرطان، والعقلية المشاكل الصحية والحالات الصحية المزمنة الأخرى.

هذا لا يعني أن عدم انتظام الدورة الشهرية يسبب هذه الآثار الصحية، قد يكون السبب ببساطة هو أن كل ما يتسبب في حدوث دورة أطول وأكثر انتظامًا يعكس ضعف الصحة بشكل عام.