شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لعيش حياة مُرضية بعد عملية استئصال الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر سرطان الثدي بشكل رئيسي على النساء اللائي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أكثر، ولكن يمكن للرجال الإصابة به أيضًا ، يمكن لنمط حياة صحي مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على الوزن المثالي أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي يمكن أن يساعد تشخيص سرطان الثدي في تحسين النتائج ، وتقليل معدلات الوفيات بشكل كبير على المدى الطويل

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في كل عام ، يتم تحديد شهر أكتوبر باعتباره شهر التوعية بسرطان الثدي في البلدان في جميع أنحاء العالم تهدف الحملة الصحية السنوية إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي وهو سرطان يتشكل في خلايا الثدي، سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء.

ما هي علامات وأعراض سرطان الثدي؟

يمكن أن تختلف علامات وأعراض سرطان الثدي من شخص لآخر ولا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص على الإطلاق. يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة:

كتلة في الثدي أو الإبط لا تزول، أي تغيير في حجم أو شكل الثدي، ألم في أي منطقة من الثدي، إفرازات من الحلمة غير لبن الأم.

ما هو استئصال الثدي؟

يشير إجراء استئصال الثدي إلى إزالة أنسجة الثدي بالكامل من أجل علاج سرطان الثدي أو الوقاية منه. إنه خيار فعال للنساء اللواتي يتم تشخيصهن في المراحل المبكرة من المرض ولكن يمكن للمرء أيضًا اختيار الجراحة المحافظة على الثدي استئصال الكتلة الورمية حيث يزيل الجراح الورم فقط.

يمر جسد المرأة بعدد كبير من التغييرات على مر السنين وكل هذه التغييرات تؤثر عليها جسديًا بقدر ما تؤثر عليها عاطفيًا.

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الاستعداد للحياة بعد علاج سرطان الثدي

ربما يكون المفهوم الكامل لاستئصال الثدي قرارًا عاطفيًا بغض النظر عن التفكير الطبي الجراحة هي إجراء رئيسي يتطلب الخضوع لتخدير عام لكن الرعاية اللاحقة للعملية تتطلب الكثير من الدعم العاطفي ينصح بالاستشارة لجميع المرضى ، حتى قبل الجراحة يدرك الجراحون جيدًا الآثار العقلية لمثل هذه الإجراءات

إن التعايش مع السرطان مرهق بحد ذاته ، ويمكن للإجهاد المستمر أن يؤثر سلبًا على نوعية الحياة يمكن أن تكون الحياة بعد استئصال الثدي صعبة على المرضى من نواحٍ عديدة لإدراك أن جزءًا من أجسامهم قد تغير إلى الأبد ما يقرب من 50 % من مرضى سرطان الثدي هم في الفئة العمرية من 25 إلى 50 عامًا ، وفقًا لتقرير صادر عن إحصائيات سرطان الثدي تجد النساء الأصغر سنًا صعوبة خاصة في اتخاذ قرار استئصال الثدي في حالات قليلة ، بسبب العوامل الوراثية ، تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وقد يؤدي استئصال الثدي في سن مبكرة إلى محو هذه المخاطر تمامًا ولكن بسبب وصمة العار الاجتماعية وصغر السن ، يواجه المرضى قدرًا كبيرًا من المعضلة.

الحياة بعد استئصال الثدي

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي ، تقترح الدكتورة ناندا راجانيش ، أخصائية الأورام الجراحية وجراحة المناظير في مستشفى أبولو سبكترا كورامانجالا بالهند عدة طرق للعيش حياة مُرضية بعد استئصال الثدي:

احتضان جسمك: الخطوة الأولى هي احتضان وقبول جسدك بالتغييرات التي مر بها اعلمى أنك عانيت من حالة تهدد حياتك وأن الإجراء كان جزءًا من تحسين نوعية حياتك.

تعرفي على خياراتك: الجراحة الترميمية للثدي هي خيار يستعيد فيه جراح التجميل شكل ثدييك على الرغم من أنها طريقة فعالة للحصول على نفس شكل وشعور الثديين ، إلا أنها عملية جراحية كبرى تتطلب منك قضاء أيام في المستشفى لإعادة للشفاء، يمكن أيضًا اختيار استخدام شكل الثدي الخارجي المعروف باسم الثدي الاصطناعي والذي يمكن ربطه بالجسم يمكن أيضًا اختيار عدم استخدام أي من هؤلاء للعيش حياة كاملة لأن جسمك لا يحتاج إلى أيٍّ منهما طبياً.

حافظى على نظام غذائي مغذي: إن محاربة السرطان والخروج منه أمر صعب على جسمك وبعد جراحة كبرى مثل استئصال الثدي من الضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي ومغذي قومى بتضمين الكثير من الخضر في نظامك الغذائي إلى جانب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل البروكلي والطماطم والتوت والجوز هذه أيضًا أطعمة مقاومة للسرطان وستساعدك في الحفاظ على وزن الجسم المثالي.

التحرّك: وفقًا لعدد من المقالات البحثية ، هناك دليل على أن النشاط البدني والتمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من فرص تكرارالإصابة بسرطان الثدي في الوقت نفسه، يمكن أن تلعب جلسة Zumba دورًا حيويًا في جعلك تشعر بالنشاط وتعزيز مزاجك.

تحلى بالصبرعلى جسدك: تذكر أنه حتى بعد الشفاء التام ، يمكن أن يشعر جسمك بالإرهاق والتعب. لا تدفعى نفسك وتحترم عملية الارتداد بشكل طبيعي. من الطبيعي أن تشعر بالقلق للعودة إلى العمل واتباع روتينك المعتاد ، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى هناك.