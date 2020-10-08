شكرا لقرائتكم خبر عن قابلية الإصابة بفيروس COVID-19 تزداد بشكل كبير مع تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة Aging-US الأمريكية، مؤخرًا بحثا بعنوان " من أسباب الشيخوخة إلى الوفاة من COVID-19"، حيث ذكرت أن COVID-19 ليس مميتًا في وقت مبكر من الحياة ، لكن معدل الوفيات يزيد بشكل كبير مع تقدم العمر - وهو أقوى مؤشر على الوفيات.

وربط البحث بين مستوى العمر والأمراض المرتبطة به ، ومعدل الوفيات من الشيخوخة مقارنة بوفيات COVID-19، وعاصفة السيتوكين باعتبارها فرطا وظيفيا، ونظرية الوظيفة المفرطة للشيخوخة شبه المبرمجة، والتهاب الشيخوخة والتهاب الجهاز المناعي.



زيادة فرص الاصابة بكوورنا بتقدم العمر

تشرح نظرية الوظيفة المفرطة للشيخوخة شبه المبرمجة سبب أن قابلية الإصابة بفيروس كوفيد -19 هي متلازمة تعتمد على العمر ، وتربطها بأمراض أخرى مرتبطة بالعمر.

هذه الحالات هي أمراض نموذجية مرتبطة بالعمرتشمل: ارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة وأمراض القلب الإقفارية ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض أخرى.

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وذلك لأن الظروف الموجودة مسبقًا هي مظاهر العصر البيولوجي، مما يعني في النهاية أن أمراض الشيخوخة وباء هي وجهان لعملة واحدة.

وذكرت مجلة Aging-US Review أنه بمجرد أن بدأ وباء COVID-19 ، أصبح من الواضح أن ضعف COVID-19 هو حالة تعتمد على الشيخوخة ، واقترح باحثون مستقلون على الفور استخدام الراباميسين.

من خلال تقليل العمر البيولوجي والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ، قد يؤدي العلاج طويل الأمد بالراباميسين وهو عقار مضاد للمناعة ، من الناحية النظرية ، إلى تقليل معدل وفيات COVID-19 لدى كبار السن، حيث يمكن لهذه المثبطات تحسين المناعة ضد العدوى الفيروسية ، وتحسين التحصين والتطعيم ضد بعض الفيروسات مثل الأنفلونزا.

وتوضح الرسوم البيانية الافتراضية أنه تزداد قابلية الإصابة بفيروس COVID-19 بشكل كبير مع تقدم العمر.