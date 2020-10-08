دواء لعلاج فيروس سى مع مضادات فيروسات أخرى أكثر فعالية ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثو هندسة كولومبيا خلال دراسة جديدة ، نشرت بمجلة Nature Research Scientific Reports ، أن استخدام عقار التهاب الكبد C المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير EPCLUSA - سوفوسبوفير / فيلاتاسفير - بالاشتراك مع أدوية أخرى في التجارب السريرية لـ COVID-19، قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا.
تعتمد الدراسة الجديدة على عمل سابق قام به الباحثون، ففي (يناير) الماضي ، قبل وصول COVID-19 إلى حالة الوباء ، افترض الفريق أن مادة EPCLUSA قد يثبط -CoV-2 ، الفيروس المسئول عن COVID-19، حيث استند تفكيرهم إلى تحليل الهياكل الجزيئية وأنشطة مثبطات فيروس التهاب الكبد C ومقارنة فيروس التهاب الكبد C وتكاثر فيروس كورونا.
دواء لالتهاب الكبد
في دراسة لاحقة، أظهر الباحثون أن العقار الفعال "سوفوسبوفير" ثلاثي الفوسفات قد تم دمجه بواسطة بوليميراز SARS-CoV و SARS-CoV-2 ، مما أدى إلى إيقاف تفاعل البوليميراز، ومنذ ذلك الحين ، أثبت باحثون آخرون قدرة سوفوسبوفير على تثبيط تكاثر كورونا- CoV-2 في خلايا الرئة والدماغ.
حاليًا ، تجري تجارب سريرية لـ COVID-19 مع عدد من أدوية التهاب الكبد C مثل EPCLUSA ومزيج من Sofosbuvir و Daclatasvir في العديد من البلدان.
لاحظ الباحثون أن نسخة أولية حديثة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي تشير إلى أن مزيجًا من Remdesivir و EPCLUSA يزيد من فعالية Remdesivir بمقدار 25 ضعفًا في تثبيط SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19، و"تقدم هذه النتائج أساسًا جزيئيًا يدعم دراسة EPCLUSA بالاشتراك مع Remdesivir للتجارب السريرية لـ COVID-19 ".
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