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دواء لعلاج فيروس سى مع مضادات فيروسات أخرى أكثر فعالية ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أفاد باحثو هندسة كولومبيا خلال دراسة جديدة ، نشرت بمجلة Nature Research Scientific Reports ، أن استخدام عقار التهاب الكبد C المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير EPCLUSA - سوفوسبوفير / فيلاتاسفير - بالاشتراك مع أدوية أخرى في التجارب السريرية لـ COVID-19، قد يكون فعالا ضد فيروس كورونا.

تعتمد الدراسة الجديدة على عمل سابق قام به الباحثون، ففي (يناير) الماضي ، قبل وصول COVID-19 إلى حالة الوباء ، افترض الفريق أن مادة EPCLUSA قد يثبط -CoV-2 ، الفيروس المسئول عن COVID-19، حيث استند تفكيرهم إلى تحليل الهياكل الجزيئية وأنشطة مثبطات فيروس التهاب الكبد C ومقارنة فيروس التهاب الكبد C وتكاثر فيروس كورونا.

دواء لالتهاب الكبد
دواء لالتهاب الكبد

 

في دراسة لاحقة، أظهر الباحثون أن العقار الفعال "سوفوسبوفير" ثلاثي الفوسفات قد تم دمجه بواسطة بوليميراز SARS-CoV و SARS-CoV-2 ، مما أدى إلى إيقاف تفاعل البوليميراز، ومنذ ذلك الحين ، أثبت باحثون آخرون قدرة سوفوسبوفير على تثبيط تكاثر كورونا- CoV-2 في خلايا الرئة والدماغ.

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حاليًا ، تجري تجارب سريرية لـ COVID-19 مع عدد من أدوية التهاب الكبد C مثل EPCLUSA ومزيج من Sofosbuvir و Daclatasvir  في العديد من البلدان.

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لاحظ الباحثون أن نسخة أولية حديثة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي تشير إلى أن مزيجًا من Remdesivir و EPCLUSA يزيد من فعالية Remdesivir بمقدار 25 ضعفًا في تثبيط SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19، و"تقدم هذه النتائج أساسًا جزيئيًا يدعم دراسة EPCLUSA بالاشتراك مع Remdesivir للتجارب السريرية لـ COVID-19 ".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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