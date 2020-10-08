شكرا لقرائتكم خبر عن هل النظارات تحمى من كورونا؟ خبراء بجامعة أمريكية: هناك حاجة لمزيد من الأدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الوباء الحالي، نصحنا الأطباء جميعًا بحماية أنفسنا من الإصابة بفيروس -CoV-2 الذي يسبب COVID-19 عن طريق ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي وغسل اليدين المتكرر.

في العدد الأخير من مجلة JAMA Ophthalmology ، اقترح فريق بحثي في ​​الصين أن تدبيرًا دفاعيًا رابعًا قد يكون مفيدًا أيضًا، من خلال حماية العين.



النظارات وكورونا

ومع ذلك ، وفقًا لخبير الأمراض المعدية في جامعة Johns Hopkins Medicine الأمريكية، فإن نتائج الفريق لا تعني حتى الآن أنه يجب على الجميع ارتداء زوج من النظارات لتعزيز "قواهم الخارقة" أثناء هجوم فيروس كورونا.

في ورقتهم المنشورة، وصف Weibiao Zeng ، MS ، في المستشفى الثاني التابع لجامعة نانتشانج ، وزملاؤه في ثلاث مؤسسات طبية صينية أخرى دراسة بأثر رجعي على 276 شخصًا في مقاطعة هوبي الصينية أثبتت إصابتهم بالسارس- فيروس CoV-2 في بداية الجائحة.

ووجد الباحثون أن نسبة المرضى الذين ارتدوا النظارات أكثر من 8 ساعات في اليوم كانت أقل بكثير من عامة السكان.

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من هذه البيانات، يزعم الباحثون أن ارتداء النظارات لأكثر من ثلث اليوم قد يوفر بعض الحماية ضد عدوى -CoV-2 ، وأن النظارات قد تعمل كحاجز جزئي للمساعدة في منع الناس من لمس عيونهم.

ووفقا لمديرة الوقاية من العدوى في نظام جونز هوبكنز الصحي ، وأستاذ مساعد للطب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز "فأنه على الرغم من أن النتائج مثيرة للفضول ، فلا ينبغي اعتبارها دليلًا قاطعًا على أن عامة الناس يجب أن يبدأوا في ارتداء دروع للوجه أو نظارات واقية أو غيرها من معدات الحماية الشخصية للعين - جنبًا إلى جنب مع ارتداء الأقنعة وعدم لمس أعينهم - للحصول على أي حماية كبيرة من عدوى -CoV-2 ".

ومع ذلك، يقول الخبراء إن المزيد من الدراسات - باستخدام بيانات من كل من الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بـ COVID-19 ومن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخرًا بالمرض - ستكون مفيدة لتأكيد نتائج الدراسة ولتحديد أي فائدة للجمهور بشكل أفضل عن طريق إضافة العين، لتوفير حماية كممارسة دفاعية.